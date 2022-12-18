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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الهدافين.. مبابي يتوج بجائزة هداف كأس العالم 2022

مبابي
مبابي

توج كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا بجائزة الحذاء الذهبي لـ هداف كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل كيليان ثلاثة أهداف "هاتريك" في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، وهم السادس والسابع والثامن في رصيده بالبطولة، في الدقيقتين 80 من ركلة جزاء و81 بعد صناعة ماركوس تورام و118 من ركلة جزاء.

وسجل مبابي هدفه الأول في شباك أستراليا، ثم الثاني والثالث أمام الدنمارك في دور المجموعات.

الهدفان الرابع والخامس كانا من نصيب بولندا في دور الـ 16.

وصنع مبابي هدفين في البطولة أيضا، ليتساوى مع ليونيل ميسي كالأكثر مشاركة في التهديف بـ 10 مساهمات إجمالا (سجل ميسي 7 أهداف وصنع 2).

وتفوق مبابي على ميسي في المباراة النهائية، حيث كانا متساويان قبل المباراة برصيد 5 أهداف لكل منهما، إلا أن ليو كان يملك أفضلية التمريرات الحاسمة للظفر بالحذاء الذهبي.

وإليكم ترتيب الهدافين لبطولة كأس العالم 2022

1- كيليان مبابي (فرنسا) - 8 أهداف

2- ليونيل ميسي (الأرجنتين) - 7 أهداف

3= جوليان ألفاريز (الأرجنتين) - 4 أهداف

3= أوليفييه جيرو (فرنسا) - 4 أهداف

3 أهداف:

جونكالو راموس (البرتغال)

ألفارو موراتا (إسبانيا)

ماركوس راشفورد (إنجلترا)

إينير فالنسيا (الإكوادور)

بوكايو ساكا (إنجلترا)

ريتشارليسون (البرازيل)

كودي جاكبو (هولندا)

هدفان:

برونو فيرنانديز (البرتغال)

هاري كين (إنجلترا)

نيكلاس فولكروج (ألمانيا)

فينسنت أبو بكر (الكاميرون)

مهدي طارمي (إيران)

نيمار (البرازيل)

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)

فاوت فيجورست (هولندا)

رافاييل لياو (البرتغال)

كاي هافيرتز (ألمانيا)

جيورجيان دي أراسكايتا (أوروجواي)

ريتسو دوان (اليابان)

فيران توريس (إسبانيا)

محمد قدوس (غانا)

ليونيل ميسي كيليان مبابي كأس العالم 2022 نهائي كأس العالم مبابي

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