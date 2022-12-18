انقطاع المياه عن منطقة منقباد بمركز أسيوط لمدة 5 ساعات .. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إنقطاع المياه عن قرية منقباد بمركز اسيوط وذلك لمدة 5 ساعات بدءاً من الساعة 11 من مساء اليوم الاحد الموافق 18/12/2022 وحتى الساعة 4 فجر يوم الاثنين الموافق 19/12/2022.

أرجعت الشركة سبب إنقطاع المياه نظراً للقيام بأعمال تطهير بئر الصرف الصحى الخاص بالمحطة.

تهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891