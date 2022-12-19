حبس وغل للمتاجر..التموين تحذر التجار المتلاعبين بالأسعار

قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تعتزم تشكيل لجنة عليا مكونة من اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وذلك لتحديد سعر السلع، متابعا: سيكون هناك لقاءات ومناقشات للاتفاق على سعر السلع الاستراتيجية الهامة.



وأضاف “إبراهيم عشماوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة “أون”،.أن اللجنة ستعمل على وضع أسعار ثابتة للسلع الاستراتيجية، منوها بان تسعير السلع ملزم على السلع الاساسية والاستراتيجية



ونوة بأن الوزارة ستعطي المتاجر مهلة أسبوعين من أجل وضع السعر على البضائع، وفي حالة عدم انضباط السوق خلال أسبوعين سيتم اتخاذ إجراءات عقابية.



واسترسل: المواطن عليه أن لا يشتري أي سلعة بسعر مخالف لما موجودة على السلع ويبلغ على الفور، مشددا على أن الاجراءات القانونية للمخالفين تصل لغلق المنفذ، وبيع السلعة بالسعر الرسمي، وقد تصل للحبس والغرامة.





وفيما يخص الأرز، أوضح أن الوزارة قامت بتمديد قرار التسعيرة الجبرية للأرز حتى مارس التي تشمل 12 جنيهًا للأزر السائب، و15 جنيه للأرز المعبأ، و18 جنيه للأرز الفاخر، ومن الممكن أن نطرح الازر على المنصة الالكترونية للبورصة المصرية للسلع الفترة المقبلة.

واكمل:لأول مرة تعتبر الأزر سلعة استراتيجية، مشيرًا إلى أن السلع الاستراتيجية.