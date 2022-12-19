كريم عبد المحسن: الأجواء الجماهيرية في قطر كانت رائعة.. والأرجنتين لعبت كأنها في أرضها

قال كريم عبد المحسن موفد برنامج «الماتش» في قطر، إن الأجواء الجماهيرية كانت رائعة في نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بالتحديد جمهور الأرجنتين، الذي تشعر وكأن التانجو يلعب في أرضه.

وأضاف عبد المحسن، خلال مداخلة عبر «زووم» مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جمهور الأرجنتين تعرض لصدمة بعد هدفي مبابي، الذي تعادل بهما مع التانجو، وأحيا أمال بلاده قبل 7 دقائق على انتهاء المباراة.

احتفال ميسي

وأشار إلى أن ميسي بدأ الاحتفالات عقب إطلاق صافرة النهاية، قبل أن ينهيها بعد 10 دقائق فقط من الاحتفال، بالإشارة إلى جماهير الأرجنتين، وكأنه يشير إلى نهاية مسيرته الدولية، رغم تأكيده على عدم نيته في اتخاذ هذا القرار.