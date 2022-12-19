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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزة أرضية شدتها 4.8 ريختر تضرب سوريا

صدى البلد

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة ريختر شمال غرب مدينة إدلب السورية، وقد شعر بها سكان عدة محافظات وهي حلب واللاذقية وحمص وحماة ودير الزور.

وذكر المركز السوري الوطني للزلازل، بأن  محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في المركز سجلت هزة أرضية متوسطة بقوة4.8 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 21.13  بالتوقيت المحلي تبعد مسافة 16 كيلومتراً شمال غرب مدينة إدلب. 

وأضاف المركز بأن "الهزة وقعت على عمق 4.8 كيلومتر، وعند خط الطول 36.471  وخط العرض 35.994 ".

في ابريل الماضي، أعلنت سوريا، عن وقوع هزة أرضية بلغت شدتها 3.9 درجة على مقياس ريختر، على عمق 2.9 كيلومتر وبعد 66 كيلومتراً جنوب غرب مدينة حلب.

يشار إلى أن سوريا شهدت في العام 2020 قرابة 58 هزة أرضية متفاوتة الشدة وقعت في عدة مناطق على مدار العام وفي مقدمتها الساحل السوري، دون أن تسجل خسائر بشرية.

 

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