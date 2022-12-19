إسكان النواب: "حياة كريمة" ستنهي 60% من تطوير شبكات الصرف خلال 3 سنوات

قال المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب إنه منذ مئات السنين فإن الحكومات لم تنجح إلا في تطوير 40% من شبكات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ستنجح في تنفيذ 60% من تطوير شبكات الصرف الصحي في غضون ثلاث سنوات فقط، الأمر الذى يعد إنجازا كبيراً للارتقاء بخدمات الصرف الصحي وحياة المواطنين بالقرى والنجوع النائية.

وأضاف "مسعود" فى تصريحات له أنه ولأول مرة فى عهد الرئيس السيسى تعطى الدولة أكبر اهتمام لتنفيذ شبكات الصرف الصحى داخل القرى المصرية وعلى مستوى الجمهورية ، مؤكداً أن الصرف الصحى خدمة أساسية وهامة لكل المحافظات لأنها النواة الأولى لبقية الخدمات الأخرى مثل مياه الشرب والغاز لذا الدولة عكفت جاهدة لحل هذا الملف بشكل جذرى وسيحقق طفرة كبيرة في العديد من المحافظات.

وأوضح المهندس أمين مسعود أن الأزمة الراهنة تتمثل في عدم اكتمال مراحل المبادرة في بعض المناطق، لذا تحدث الأزمات خاصة في فصل الشتاء، مع تزايد كميات الأمطار على القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف مشيراً الى أن الحكومة تواجه تلك الأزمة من خلال شفط المياه بالطرق التقليدية لحين الانتهاء من خطة المبادرة، أو من خلال التوسعات التي تحدث في خطوط الصرف الصحي للتخلص الآمن من مياه الأمطار.