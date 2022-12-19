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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصل إلى 1000 جنيه..

تعرف على أسعار تذاكر مسرحية كازينو بديعة في رأس السنة

فريق عمل كازينو بديعة
فريق عمل كازينو بديعة

يواصل صناع مسرحية كازينو بديعة من بطولة سمية الخشاب إجراء البروفات للعرض المسرحي تمهيدا لعرضه مع احتفالات العام الجديد.

 

وتتراوح قيمة تذاكر العرض ما بين  200 جنيه مصري الي 1000 جنيه ، حيث توجد العديد من الفئات والتي يبلغ أسعارها علي النحو الآتي: 200 , 350 , 500 , 750 , 1000.

 

وكانت قد حددت الجهة المنتجة لمسرحية “كازينو بديعة” موعد عرض المسرحية يوم 29 ديسمبر الحالى بمسرح الماركيه في كايروفيستيفال.

 

مسرحية “كازينو بديعة” تدور أحداثها في عام 1941، وذلك في إطار كوميدي ممزوج بالاستعراضات والأغاني.

موعد عرض مسرحية كازينو بديعة لـ سمية الخشاب

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المسرحية يقوم ببطولتها سمية الخشاب وعلاء زينهم، إدوارد، أحمد فتحي، علاء مرسي، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، استعراضات عاطف عوض، ألحان وموسيقى هيثم الخمسي، ديكور حازم شبل، ملابس مروة عودة، الإشراف على المونولوجات حسن إش إش، موزع موسيقى المونولوج محمود صادق، تأليف أحمد الإبياري، وتحت قيادة المخرج طارق الإبياري.

 

وكانت الفنانة سمية الخشاب كشفت عن كواليس تعاقدها علي مسرحية كازينو بديعة، والمقرر عرضها علي أحد المسارح في منطقة التجمع الخامس.

 

وقالت الفنانة سمية الخشاب في تصريحات خاصة لصدي البلد : المؤلف أحمد الابياري قالي لي قبل التعاقد “ محدش يعمل بديعة مصابني غيرك ” وهو الأمر الذي شجعني علي الموافقة علي العمل خاصة وأنه من فنان كبير ، صاحب تاريخ فني كبير .

كازينو بديعة سمية الخشاب ايمي طلعت زكريا احمد فتحي الفنانة سمية الخشاب بديعة مصابنى مسرح الماركي

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