تتويج المجد .. صحف إنجلترا : ميسي امبراطور كرة القدم على مر العصور

أبرزت الصحف الإنجليزية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، تتويج الأرجنتين بلقب مونديال 2022، بعد تغلب راقصي التانجو في النهائي، أمس، على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3)، ليتوج ليونيل ميسي أخيرا بلقب كأس العالم.

وعنونت صحيفة "ديلي تلجراف": "إعجاز.. ساحر.. ميسي".



أما صحيفة "ميرور" فكتبت: "الأفضل على مر العصور.. إنه ميسي والنهائي.. ليو يثبت أنه رقم 1 بعدما رفع أخيرا كأس العالم عقب المباراة الأعظم.. ويتعهد: سأواصل اللعب".

وعنونت أيضا: "سعادة ساوثجيت"، في إشارة إلى استمرار جاريث ساوثجيت مدربا لمنتخب إنجلترا.



وقالت صحيفة "التايمز": "الأعظم.. الأرجنتين تهزم فرنسا بركلات الترجيح بعد تعادل ملحمي (3-3) في نهائي كأس العالم".

وأضافت: "ميسي يحرز ثنائية وفي ركلات الترجيح ليحصد الجائزة.. حرمان مبابي على الرغم من تسجيله هاتريك خلال قتال فرنسا للعودة".



ومن جانبها، كتبت صحيفة "ديلي إكسبريس": "عالم الحلم.. ميسي: هذا هو الشيء الوحيد المفقود، وها هو هنا".



كما عنونت صحيفة "ديلي ستار": "ليونيل يحصد الهدية الأعظم في مسيرته".

وتابعت: "سعادة مع استمرار ساوثجيت".



وقالت صحيفة "مترو": "تتويج المجد.. ميسي يفوز بكأس العالم في النهاية، بعد تغلب الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح إثر نهائي كلاسيكي".

وأردفت: "ساوثجيت يوافق على التمسك بإنجلترا".