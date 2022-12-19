عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تتويج المجد .. صحف إنجلترا : ميسي امبراطور كرة القدم على مر العصور

صدى البلد

أبرزت الصحف الإنجليزية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، تتويج الأرجنتين بلقب مونديال 2022، بعد تغلب راقصي التانجو في النهائي، أمس، على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3)، ليتوج ليونيل ميسي أخيرا بلقب كأس العالم.

وعنونت صحيفة "ديلي تلجراف": "إعجاز.. ساحر.. ميسي".


أما صحيفة "ميرور" فكتبت: "الأفضل على مر العصور.. إنه ميسي والنهائي.. ليو يثبت أنه رقم 1 بعدما رفع أخيرا كأس العالم عقب المباراة الأعظم.. ويتعهد: سأواصل اللعب".

وعنونت أيضا: "سعادة ساوثجيت"، في إشارة إلى استمرار جاريث ساوثجيت مدربا لمنتخب إنجلترا.


وقالت صحيفة "التايمز": "الأعظم.. الأرجنتين تهزم فرنسا بركلات الترجيح بعد تعادل ملحمي (3-3) في نهائي كأس العالم".

وأضافت: "ميسي يحرز ثنائية وفي ركلات الترجيح ليحصد الجائزة.. حرمان مبابي على الرغم من تسجيله هاتريك خلال قتال فرنسا للعودة".


ومن جانبها، كتبت صحيفة "ديلي إكسبريس": "عالم الحلم.. ميسي: هذا هو الشيء الوحيد المفقود، وها هو هنا".


كما عنونت صحيفة "ديلي ستار": "ليونيل يحصد الهدية الأعظم في مسيرته".

وتابعت: "سعادة مع استمرار ساوثجيت".


وقالت صحيفة "مترو": "تتويج المجد.. ميسي يفوز بكأس العالم في النهاية، بعد تغلب الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح إثر نهائي كلاسيكي".

وأردفت: "ساوثجيت يوافق على التمسك بإنجلترا".

 

ميسي ليونيل ميسي فرنسا كأس العالم مونديال الصحف الإنجليزية صحيفة ديلي تلجراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه دفعة واحدة.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

مفيش تعويم ثالث.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الابنة والعشيق.. تفاصيل مقتل مشرفة عمال بورسعيد وتوسلها لنطق الشهادة

صورنى عريان.. أقوال صادمة لضحية شقيق المذيعة شيماء جمال

تحرك عاجل بعد اكتشاف أخطاء باستمارات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

الطن ارتفع 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

التقديم أونلاين وبرقم البطاقة.. فتح باب حجز 1284 شقة بمشروع داره

اشتري بسرعة الجرام يبدأ بـ1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

بـ راتب 11 ألف جنيه | فرصة للتوظيف في 7 شركات بالقليوبية

نسعى للفوز على الأهلي .. إيهاب جلال يكشف سر موافقته لتدريب فاركو

من فتحة التهوية.. تفاصيل هروب 61 موقوفا من سجن بلبنان

بشائر 2023.. حوافز وزيادة مرتبات تنتظر المصريين بالعام الجديد 

تتويج المجد .. صحف إنجلترا : ميسي امبراطور كرة القدم على مر العصور

كسور ونزيف.. تفاصيل إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بأسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط كتلة خرسانية بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.. صور

الاحتياطي يكفي 6 أشهر.. توفير كميات كبيرة من الأرز بأسعار مخفضة

نشرة المرأة: مكوّن غذائي شائع يخفض نسبة الكوليسترول بسرعة وأعراض مبكرة لسرطان البروستاتا يتجاهلها أغلب الرجال

شاهد.. صور مشجعات الأرجنتين تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

ريحته وحشة.. تحذيرات من بيض مخصب فاسد منتشر بالأسواق.. فيديوجراف

ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ