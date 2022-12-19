كواليس عرض مسرحية فرصة سعيدة بموسم الرياض.. صور

شهدت كواليس مسرحية "فرصة سعيدة" لقاء أسرة العمل مع المنتج العراقي سيف عريبي خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بحضور أبطاله غادة عادل، شريف سلامة، محمد عبد الرحمن.

ونشر سيف عريبي صورة تجمعه ببعض أفراد أسرة "فرصة سعيدة" غادة عادل وشريف سلامة و"توتا" وذلك عبر خاصية ال "ستوري" بانستجرام وهو ما فسره رواد مواقع التواصل الإجتماعي بقتراب الكشف عن عمل فني يجمهم ب "عريبي".



يذكر أن الفنانة غادة عادل تجسد خلال "فرصة سعيدة "دور غازية في مولد شعبي داخل أحداث العمل الذي يشارك في بطولته شريف سلامة، منير مكرم، محمد رضوان، محمد عبد الرحمن توتا، محمد شاهين، ومن إخراج د. أشرف زكي.



وكان آخر ظهور للمنتج سيف عريبي بمصر خلال احتفالية علي هامش ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال 44 وشهد الحفل لقاءات جانبية له مع نجوم الفن بمصر والعالم العربي من أجل الترشيحات لأعمال سينمائية ودرامية عالمية يجرى الترتيب لها عقب انتهائه من فيلم الغربان للفنان عمرو سعد وأسماء أبو اليزيد والذي من المقرر إطلاق العرض الأول له بالمملكة العربية السعودية الموسم الصيفي.

ويعد عريبي أحد الداعمين لصناعة السينما المصرية بعدد من الأعمال منها الهرم الرابع و 122 والقرد بيتكلم.. وانتهي مؤخرا من بناء مدينة بتكلفة 12 مليون دولار بمحافظة الفيوم لاستكمال تصوير مشاهد فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد وأسماء ابو اليزيد ويشارك في الإنتاج تامر نصر.

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