عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كواليس عرض مسرحية فرصة سعيدة بموسم الرياض.. صور

صدى البلد

شهدت كواليس مسرحية "فرصة سعيدة" لقاء أسرة العمل مع المنتج العراقي سيف عريبي خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بحضور أبطاله غادة عادل، شريف سلامة، محمد عبد الرحمن.

 

ونشر سيف عريبي صورة تجمعه ببعض أفراد أسرة "فرصة سعيدة" غادة عادل وشريف سلامة و"توتا" وذلك عبر خاصية ال "ستوري" بانستجرام وهو ما فسره رواد مواقع التواصل الإجتماعي بقتراب الكشف عن عمل فني يجمهم ب "عريبي".


يذكر أن الفنانة غادة عادل تجسد خلال "فرصة سعيدة "دور غازية في مولد شعبي داخل أحداث العمل الذي يشارك في بطولته شريف سلامة، منير مكرم، محمد رضوان، محمد عبد الرحمن توتا، محمد شاهين، ومن إخراج د. أشرف زكي.


وكان آخر ظهور للمنتج سيف عريبي  بمصر خلال احتفالية علي هامش ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال 44 وشهد الحفل لقاءات جانبية له مع نجوم الفن بمصر والعالم العربي من أجل الترشيحات لأعمال سينمائية ودرامية عالمية يجرى الترتيب لها عقب انتهائه من فيلم الغربان للفنان عمرو سعد وأسماء أبو اليزيد والذي من المقرر إطلاق العرض الأول له  بالمملكة العربية السعودية الموسم الصيفي.

 

ويعد عريبي أحد الداعمين لصناعة السينما المصرية بعدد من الأعمال منها الهرم الرابع و 122 والقرد بيتكلم.. وانتهي مؤخرا من بناء مدينة بتكلفة 12 مليون دولار بمحافظة الفيوم لاستكمال تصوير مشاهد فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد وأسماء ابو اليزيد ويشارك في الإنتاج تامر نصر.

811862D2-E80B-42DF-BB46-891B71A8EADF
811862D2-E80B-42DF-BB46-891B71A8EADF
92C1FAB0-C282-47C8-B974-07F501D0C33D
92C1FAB0-C282-47C8-B974-07F501D0C33D

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه دفعة واحدة.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

مفيش تعويم ثالث.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الابنة والعشيق.. تفاصيل مقتل مشرفة عمال بورسعيد وتوسلها لنطق الشهادة

صورنى عريان.. أقوال صادمة لضحية شقيق المذيعة شيماء جمال

تحرك عاجل بعد اكتشاف أخطاء باستمارات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

الطن ارتفع 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

التقديم أونلاين وبرقم البطاقة.. فتح باب حجز 1284 شقة بمشروع داره

اشتري بسرعة الجرام يبدأ بـ1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

بـ راتب 11 ألف جنيه | فرصة للتوظيف في 7 شركات بالقليوبية

نسعى للفوز على الأهلي .. إيهاب جلال يكشف سر موافقته لتدريب فاركو

من فتحة التهوية.. تفاصيل هروب 61 موقوفا من سجن بلبنان

بشائر 2023.. حوافز وزيادة مرتبات تنتظر المصريين بالعام الجديد 

تتويج المجد .. صحف إنجلترا : ميسي امبراطور كرة القدم على مر العصور

كسور ونزيف.. تفاصيل إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بأسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط كتلة خرسانية بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.. صور

الاحتياطي يكفي 6 أشهر.. توفير كميات كبيرة من الأرز بأسعار مخفضة

نشرة المرأة: مكوّن غذائي شائع يخفض نسبة الكوليسترول بسرعة وأعراض مبكرة لسرطان البروستاتا يتجاهلها أغلب الرجال

شاهد.. صور مشجعات الأرجنتين تشعل السوشيال ميديا

فيديو

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

ريحته وحشة.. تحذيرات من بيض مخصب فاسد منتشر بالأسواق.. فيديوجراف

ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ