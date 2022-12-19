ضبط 3 أطنان أرز شعير على سيارة قبل بيعهم بالسوق السوداء بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير للصوامع والمطاحن والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن ، مشدداً على ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى والتأكد من بيع الارز الأبيض والدقيق والقمح وكافة السلع التموينية المدعمة من قبل الدوله للمواطنين طبقاً للأسعار المعلنة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

و قامت إدارة تموين ههيا بحملة برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي طريق ههيا / الزقازيق بشارع بحر مويس من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون قادمة من قرية التل اﻷحمر مركز ههيا متوجهة إلى محافظة الدقهلية محملة بكمية من اﻷرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 مقدارها ( 3 ) طن و ( 55 ) كيلو جرام مجمعة ومنقولة بدون ترخيص من الجهات المختصة ، وتم تحرير المحضر رقم 14197 لسنة 2022 جنح ههيا ، و تسليم كمية اﻷرز المضبوطة إلى مضرب الإيمان الكائن بقرية الفواقسة على ذمة المحضر.