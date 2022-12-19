خلافات عائلية..مقتل طفلة 5 سنوات علي يد زوجة أبيها لهذا السبب بأسوان

تجردت زوجة أب من كل مشاعر الرحمة والحب وأقدمت علي قتل طفلة صغيرة لم تتجاوز الـ ٥ سنوات من عمرها بسبب خلافات عائلية مع والدها.

في احدي المناطق بنجع العرب بمركز دراو شمال أسوان ، تمثل زوجة الأب المتهمة بقتل ابنة زوجها ، حيث أنهت حياتها خنقًا ثم تركتها جثة هامدة أعلى سطح المنزل المقيمين به.

وقائع القضية

تمكن رجال المباحث بمركز شرطة دراو برئاسة الرائد كريم بدران رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهمة بقتل ابنة زوجها في مدة أقل من 24 ساعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.

وتبين أن الطفلة التي لقيت مصرعها تدعى رفيدة ع أ 5 أعوام بمنطقة نجع العرب بمركز دراو شمال محافظة أسوان، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

وجاء ذلك بعد تشكيل فريق للبحث من رجال الأمن بمركز شرطة دراو برئاسة الرائد كريم بدران رئيس المباحث، عن المتهم الرئيسي في واقعة قتل طفلة والقائها أعلي سطح المنزل جثة هامدة في المنطقة سالف الذكر .

خلافات عائلية

تبين أن الدافع وراء الواقعة خلافات عائلية أدت إلي تجرد زوجة الأب من الرحمة ، وقامت بإنهاء حياة الطفلة بسب خلافات مع والدتها، عن طريق خنقها والقاها بسطح المنزل لاخفاء جريمتها .