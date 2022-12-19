لابتكاره جهازاً لتنقية الهواء.. محافظ كفر الشيخ يكرم المخترع الصغير| صور

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مروان السيد الحاصل على المركز الاول على مستوى الجمهورية؛ لاختراعه مشروع التصدي لتلوث الهواء، "تجميع مخلفات الهواء الضارة للمصانع باستخدام الماء وتنقية المياه لاستخدامها في ري الزرع أو تنظيف السيارات أو الأواني"، ويعتبر هذا المشروع محاكاة لمؤتمر المناخ (COP 27) الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ.



جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ويوسف فتحي البهنسي، مدير مدرسة شعبانة للتعليم الأساسي، وعبير الصلاحي، توجيه الاقتصاد المنزلي، وفوزي الطنوبي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والتربية والتعليم، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات، وعواطف عبد الباسط، والدة الطالب.

وناقش محافظ كفر الشيخ ونائبه، الطلاب في اختراعه، وشرح الطالب بالتفصيل مراحل تنقية دخان المصانع، من خلال عملية تدوير المياه المحملة بثاني اكسيد الكربون الناتج من دخان المصانع، لمقاومة التلوث البيئي، إضافة لاستخدام المياه المستخدم عقب عملية التدوير في ري المحاصيل.

ووجه محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمساعدة الطالب في تصميم مشروعه بخامات أفضل من الخامات التي صمم بها المشروع، بالتعاون مع التعليم الفني، و مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.



يذكر أن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ شاركت في المسابقة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم بالمشروع من خلال إدارة الاقتصاد المنزلي، وفاز المشروع بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

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