الاتحاد الأوروبي يعلن عن تسعيرة جديدة للغاز

أعلنت وزيرة البيئة والطاقة المالطية، ميريام دالي، اليوم "الاثنين"، اتفاق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، على تحديد سقف سعر الغاز في الاتحاد عند مستوى 180 يورو لكل ميجاواط/ساعة.

وقالت دالي: "تم الاتفاق على حد أقصى للسعر ومتى يمكن إطلاق آلية تصحيح السوق، حيث استطاعت كل دولة التوصل إلى حل وسط بشأن عدد من النقاط المختلفة، مع الإدراك الكامل بأنه يتحتم علينا اتخاذ قرار لضمان الوصول إلى آلية يمكن تفعيلها وبإمكانها المساعدة في تهدئة السوق".

وأضافت "سنستمر في المراقبة، لا سيما عندما نتحدث عن تحديد سقف السعر عند مستوى 180 يورو".

وأكد مصدر في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من اليوم، أن وزراء الطاقة في الاتحاد، توصلوا خلال لقاء جمعهم اليوم إلى اتفاق سياسي حول سقف سعر الغاز في إطار آلية تصحيح السوق.