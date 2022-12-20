حصر المحلات غير مرخصة في أسوان.. وإيقاف الدعم التمويني للمتعدين على الأراضي الزراعية بالمحافظة

محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة بقرية العباسية بكوم أمبو

حصر المحلات الغير مرخصة في أسوان

إيقاف الدعم التمويني للمتعدين على الأراضي الزراعية بأسوان

ضخ إستثمارات بحوالي 65 مليون جنيه لتطوير الثروة السمكية بأسوان



شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استمرار المتابعة الميدانية الدورية لتفقد معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطويرالشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) والجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ووجه المحافظ بالالتزام بوضع العلامات التحذيرية والتعريفية والقيام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله بمختلف مواقع العمل مع استبعاد واستبدال المقاولين المقصرين من أجل رفع نسب التنفيذ وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.



ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان تم القيام بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية العباسية بمركز كوم أمبو والتى تضم 14 تابعا بإجمالى 30,3 ألف نسمة.

وأوضح ناجح مصطفى بأنه تم تفقد مشروع تطوير مدرسة 7 قبلى للتعليم الأساسى بنسبة 100% ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وحدة إسعاف العباسية ، وإنشاء كوبرى عزبة أحمد مصطفى بنسبة 98% لكل منهما ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى بالعباسية وإنشاء مركز شباب 7 قبلى بنسبة 95 % لكل مشروع ، علاوة على تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية الرئيسيه وتوابعها بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 85%.

وقد أشار المهندس ناجح مصطفى بأن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد الأعمال الإنشائيه بمحطة رفع 7 قبلى بنسبة 75% ، بجانب تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالعباسية بنسبة 50 % ، لافتاً بأنه خلال الجولة تم حصر التحديات والمطالب والإحتياجات الجماهيرية من أجل عرضها على المحافظ خلال اللقاء الدورى لمتابعة مشروعات (حياة كريمة ) وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها بالشكل المطلوب.

وكان قد أشار اللواء أشرف عطية بأنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير آليات العمل و تنمية الثروة السمكية بجميع البحيرات والمسطحات المائية تم صدور قانون رقم 146 لسنة 2021 بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مما سيساهم فى توحيد الجهود والقضاء على تعدد الولايات داخل بحيرة ناصر وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج السمكى المستهدفة.



وقال المحافظ بأنه مخطط ضخ إستثمارات بحوالي 65 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة 3 مفرخات سمكية بصحارى وجرف حسين وتوشكى من أجل زيادة إنتاج الزريعة والتي من المخطط أن تضاعف إلى 40 مليون زريعة بدلاً من 20 مليون العام المنقضى ، لتصل إلى 100 مليون زريعة بعد 3 سنوات مع إنتقاء البلطى النيلى الأكثر جودة .





ومن جانب اخر أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه بالمتابعة الميدانية للمسئولين بداية من المحافظ وحتى الحملات التموينية المكثفة من الجهات المختصة فقد تم تحرير 379 مخالفة متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار ، والتفاوت فيها ، مع عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، والسلامة المهنية.

حيث تم اتخاذ إجراءات صارمة معها ما بين غلق عدد من المحلات وسحب رخص أخرى ، وتوقيع غرامات أيضاً ، وهو الذى تزامن مع الإطمئنان على توفير الكميات الإستراتيجية من السلع الأساسية والغذائية والضرب بيداً من حديد لمواجهة أى محاولات لاحتكارها أو تخزينها.





جاء ذلك عقب عقد اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس حضره اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المحافظين.

حيث تناول الإجتماع جهود السيطرة على الأسواق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتعامل مع أي محاولة للتعدي مع الأراضي الزراعية بكل حسم وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، وشهد الاجتماع استعراض لأهم الخطوات التي تم اتخاذها في إطار تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية، المقامة ضمن مشروعات إسكان "بديل العشوائيات"، فضلا عن تطبيق قانون المحال العامة الجديد ، بجانب عدد آخر من الملفات الهامة .



وأوضح المحافظ بأنه تم حصر عدد المحال المرخصة والغير مرخصة بإجمالى 29 ألف و 301 محل منها 18 ألف و 610 محل مرخص ، بجانب 10 ألاف و 691 محل غير مرخص حيث تتلقى 10 مراكز تكنولوجية بجميع المراكز والمدن طلبات التراخيص للمحلات بعد إخضاع جميع العاملين بهذه المراكز لبرامج تدريبية مكثفة على المنظومة الجديدة لتقديم الخدمة بصورة ميسرة وسريعة بعيداً عن التعقيدات الروتينية.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن المرحلة الأولى والثانية للخطة الاستثمارية الموحدة بإجمالي اعتمادات 522.2 مليون جنيه للعام المالى 2022/2023 وصلت إلى نسبة تنفيذ 72 % حيث يتم المتابعة الدورية للمشروعات التى تشملها الخطة للمساهمة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين ، على أن يراعى فى ذلك ترشيد الاستهلاك فى كافة المرافق العامة من كهرباء وغاز ومياه بتركيب العدادات مسبقة الدفع.