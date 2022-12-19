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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: التعامل بكل حزم مع المحتكرين وحملات مستمرة على الأسواق

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمر البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه باستمرار الحملات على الأسواق بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، للوقوف بكل حسم والتعامل الفوري مع كل محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع"، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بطرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

 

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مدن المحافظة تشهد توافر كافة السلع الغذائية، مشدداً على الإعلان عن الأسعار، وأنه وجه بمتابعة ذلك من خلال حملات والتنبيه على التجار قبل اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين.

 

وأضاف، أنه سيتم مناقشة تخصيص شوادر ومعارض مجاناً للتجار قبل شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية فى إطار جهود الدولة للتوسع إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع  للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

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