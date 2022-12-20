محافظ أسوان يفاجئ المسئولين بالمحلات والمرافق.. وتغريم 250 بائعا وسائقي التكاتك

فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المحليات وشرطة المرافق وشرطة المرور بجولة مسائية في شوارع السودانية، والجديد وشرق البندر، وكسر الحجر، وأيضا السوق السياحى.

واستدعى المحافظ، المسئولين؛ عقب رصده لبعض الإشغالات والحواجز، بالإضافة إلى تكدس مركبات التوكتوك بشكل عشوائي؛ مما يعوق حركة سير المشاة والسيارات فى هذه الشوارع الداخلية و الحيوية وسط مدينة أسوان.

جولة مفاجئة

وقد أمر اللواء أشرف عطية بالرفع الفوري للإشغالات والحواجز المخالفة مع تحرير محاضر وتوقيع غرامات على حوالى 250 من الباعة الجائلين، وسائقي التوكتوك المخالفين لحركة السير وحدود خط التنظيم للسوق السياحي والأسواق والشوارع الجانبية والمحاور العرضية.

كما اطمأن محافظ أسوان علي توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين والإعلان عن الأسعار بشكل واضح مع حماية المواطنين من الغش التجاري وبيع السلع منتهية الصلاحية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة التموينية والتفتيش على الأسواق والمخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بكافة قري ومدن المحافظة للتأكد من استقرار الحالة التموينية وتوافر كافة السلع والمستلزمات للمواطنين بالأسعار المناسبة والمطابقة للمواصفات القياسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

متابعة ميدانية

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أكد أنه بالمتابعة الميدانية للمسئولين بداية من المحافظ وحتى الحملات التموينية المكثفة من الجهات المختصة فقد تم تحرير 379 مخالفة متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار ، والتفاوت فيها ، مع عدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية ، والسلامة المهنية حيث تم إتخاذ إجراءات صارمة معها ما بين غلق عدد من المحلات وسحب رخص أخرى ، وتوقيع غرامات أيضاً ، وهو الذى تزامن مع الإطمئنان على توفير الكميات الإستراتيجية من السلع الأساسية والغذائية والضرب بيداً من حديد لمواجهة أى محاولات لإحتكارها أو تخزينها.

جاء ذلك عقب عقد اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس حضره اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المحافظين.

وتناول الاجتماع جهود السيطرة على الأسواق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتعامل مع أي محاولة للتعدي مع الأراضي الزراعية بكل حسم وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه.