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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نبيعه لهم.. الكرملين يرفض محاولات الاتحاد الأوروبي تحديد سقف أسعار الغاز

صدى البلد

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، رفض روسيا محاولات الاتحاد الأوروبي تحديد سقف أسعار الغاز، مشيرا إلى أنها (موسكو) سترد بالشكل المناسب على الإجراءات من هذا النوع.

وأشار بيسكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، إلى أن هذه الخطوات تمثل انتهاكا لمعايير السوق، معلنا أن روسيا سترد بالشكل المناسب كما فعلت مع تحديد سقف سعر النفط الروسي، حيث لن تبيعه للدول التي ستحدد سعر شرائه.

وأعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، أن دول الاتحاد اتفقت على سقف موحد لسعر الغاز، يتم العمل به إن زادت أسعار الغاز عالميا عن 180 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

وقال جوزيف سيكيلا وزير التجارة التشيكي: "تمكنا من التوصل إلى اتفاق مهم للغاية بشأن سقف أسعار الغاز. وبالتالي سيكون لدى أوروبا مجموعة من الإجراءات لمساعدتها على الاستعداد لفصل الشتاء المقبل وحماية المواطنين والشركات من التقلبات الشديدة في الأسعار.

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