مش مفهومة.. شوبير ينتقد عقوبة الأهلي ضد أفشة

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الأهلي أعلن عن توقيع غرامة على محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفقًا للائحة، دون الإشارة إلى سبب توقيع الغرامة، عقب مباراة فريق فيوتشر التي أقيمت الجمعة الماضي.

وأضاف «شوبير» عبر برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، عبر إذاعة «أون سبورت»: «في حاجة مش مفهومة، الأهلي أعلن بشكل رسمي توقيع غرامة مالية على صانع ألعابه محمد مجدي أفشة، وفقًا للائحة الفريق المعروفة، ولكن من غير أي سبب مُعلن لهذه العقوبة».

شوبير يستنكر عقوبة أفشة

وتابع: «هل هذه العقوبة بسبب تسديد اللاعب ركلة جزاء الفريق أمام فيوتشر؟ وضرب تعليمات الجهاز الفني عرض الحائط، خاصة وأن علي معلول هو من يتصدر ترتيب مسددي ركلات الجزاء، أم لظهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صور بها بعض الكلمات، الأهلي لم يعلن سبب العقوبة».

وأشار إلى أن محمد مجدي أفشة ضمن قائمة الأهلي لمباراة اليوم أمام فاركو، في الدوري الممتاز، بعدما ضمه مارسيل كولر المدير الفني للفريق لقائمة المارد الأحمر.

وأوضح: الأغلب أن يكون محمد مجدي أفشة على دكة البدلاء، اللاعب ضمن الحسابات، وقد يكون ضمن التشكيل الأساسي، ولكن كولر سيحسم الأمر بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل مع فيوتشر 1/1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، ‏ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري وواصل الفريق تصدره للمسابقة برصيد 19 ‏نقطة.‏