عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش مفهومة.. شوبير ينتقد عقوبة الأهلي ضد أفشة

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الأهلي أعلن عن توقيع غرامة على محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفقًا للائحة، دون الإشارة إلى سبب توقيع الغرامة، عقب مباراة فريق فيوتشر التي أقيمت الجمعة الماضي.

txt

مفاجأة.. بنزيما يتراجع عن الاعتزال ويعود لمنتخب فرنسا في هذه الحالة

txt

بالأرقام.. تفوق كاسح للزمالك أمام حرس الحدود رغم الهزيمة بخماسية

وأضاف «شوبير» عبر برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، عبر إذاعة «أون سبورت»: «في حاجة مش مفهومة، الأهلي أعلن بشكل رسمي توقيع غرامة مالية على صانع ألعابه محمد مجدي أفشة، وفقًا للائحة الفريق المعروفة، ولكن من غير أي سبب مُعلن لهذه العقوبة».

شوبير يستنكر عقوبة أفشة 

وتابع: «هل هذه العقوبة بسبب تسديد اللاعب ركلة جزاء الفريق أمام فيوتشر؟ وضرب تعليمات الجهاز الفني عرض الحائط، خاصة وأن علي معلول هو من يتصدر ترتيب مسددي ركلات الجزاء، أم لظهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صور بها بعض الكلمات، الأهلي لم يعلن سبب العقوبة».

وأشار إلى أن محمد مجدي أفشة ضمن قائمة الأهلي لمباراة اليوم أمام فاركو، في الدوري الممتاز، بعدما ضمه مارسيل كولر المدير الفني للفريق لقائمة المارد الأحمر.

وأوضح: الأغلب أن يكون محمد مجدي أفشة على دكة البدلاء، اللاعب ضمن الحسابات، وقد يكون ضمن التشكيل الأساسي، ولكن كولر سيحسم الأمر بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل مع فيوتشر 1/1، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، ‏ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري وواصل الفريق تصدره للمسابقة برصيد 19 ‏نقطة.‏

الأهلى احمد شوبير علي معلول محمد مجدى افشة غرامة مالية مواقع التواصل الإعلامي أحمد شوبير منتخب فرنسا الفريق الأول لكرة القدم توقيع غرامة مارسيل كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتهى زمن التعويم.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هبوط تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

بشرى للخريجين.. تعيينات جديدة في يناير المقبل | تفاصيل

الذهب يسقط| تراجع تاريخي للأصفر.. وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

خلصت عليها مرات ابوها.. امرأة تنهي حياة رفيدة خنقا فوق سطح المنزل| القصة الكاملة

مباشر| وصول منتخب الأرجنتين المتوج بكأس العالم إلى العاصمة ..احتفالات جنونية

زيادة المعاشات والتأمينات والحد الأدنى للأجور.. اعرف هتزيد كام وإمتى

ترشيحاتنا

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. مواصفات أسئلة اللغة العربية

أول إفادة منذ الإطاحة به.. البشير يعلن تحمله مسؤولية انقلاب يونيو 1989

محافظ الغربية يقرر تشميع 47 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة

وكالة فيتش: سوق العقارات المصرية وجهة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية

اليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب| وعيار 21 يفقد 25 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خد بالك .. نوع شوكولاتة شهير بالأسواق يحتوي على معدن الرصاص

الفراخ البلدي والمزارع والساسو والبانيه .. أسعار الدواجن اليوم في المحلات

بيدوروا عليه في البيوت .. سعر الزيت المستعمل واستخداماته

دراسة صادمة.. نوع من الجبن يخفض الكوليسترول وسكر الدم

فيديو

بعد تعافيها.. شيرين تعلن موعد حفلها القادم بدولة عربية| فيديو جراف

مركز زراعة أعضاء.. إنشاء مدينة النيل الطبية بسعة 1267 سرير

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ