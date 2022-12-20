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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستمع لشكاوى المواطنين ويشدد على التواصل الدائم والفعال

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة ، حيث التقي المحافظ اليوم الثلاثاء  بعدد 7 حالات من أبناء المحافظة واستمع المحافظ الى شكواهم  والتى تنوعت بين طلب مواطن بناحية حى شرق شبين الكوم يتضرر من تعنت عدد من الموظفين ضده في استخراج قرار ترخيص لقطعة أرض يمتلكها وتغيير عرض الشارع  ، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بدراسة الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم .


كما كلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بدراسة طلب أخصائية تمريض بمستشفي رمد منوف تلتمس نقلها إلى مدرسة التمريض بالحامول ، وطبيبة بمستشفي بركة السبع المركزى تلتمس إلغاء قرار انتدابها للعمل بمستشفي زاوية الناعورة مراعاة لظروفهما الصحية والاجتماعية الخاصة ، والعرض عليه .

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 ووجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية لري المنوفية بدراسة طلب عدد من أهالى قرية جريس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون يلتمسون تغطية مساحة 70 متر من ترعة النقراشي  على نفقتهم الخاصة ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم .


ووافق المحافظ على طلب مواطن بناحية تلا يلتمس نقله من الوحدة المحلية بصفط جدام إلى مركز الشباب بالقرية مراعاة لظروفه الصحية الصعبة ، كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لعدد من الحالات الإنسانية من أبناء المحافظة لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة ومراعاة لظروفهم الصحية والمعيشية الصعبة وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية .


كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات  بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة  مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية  للمحافظة وقنوات  التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم  فى إطار اللوائح والقوانين.

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