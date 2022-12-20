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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش الخميس والجمعة|يوم غير متوقع هو الأكثر حظا لإقامة فرحك في 2023

الأبراج
الأبراج

يختار الأشخاص دائما موعد الفرح أو الزفاف في الإجازة الأسبوعية، وهي الخميس أو الجمعة وأحيانا السبت حتى يتناسب مع الجميع، ولكن وفقا لعلم الفلك فإن هذه الأيام غير محظوظة وينصح الخبراء بالابتعاد عنها عند حجز قاعة الفرح.

ووفقا لعلم الفلك، فإنه في حين أن يومي الخميس والجمعة هما أكثر أيام الزفاف شيوعًا، فمن المثير للاهتمام ملاحظة أنهما ليسا بالضرورة الأكثر حظًا، حيث يعتبر الثلاثاء هو الأكثر حظا لإقامة الفرح أو حفل الزفاف.

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برج العذراء .. حظك اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 : استقرار مالي

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برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 : عشاء رومانسي

التواريخ الأكثر حظا في 2023

9 و12 و21 يناير.

2 و8 و26 فبراير.

2 و14 و19 مارس.

1 و9 و26 أبريل.

6 و12 و21 مايو.

3 و8 و21 يونيو.

1 و7 و20 يوليو.

1 و7 و28 أغسطس.

3 و16 و25 سبتمبر.

3 و12 و28 أكتوبر.

5 و17 و29 نوفمبر.

2 و13 و21 ديسمبر.
 

الفلك علم الفلك الزفاف الإجازة الاسبوعية توقعات الابراج 2023

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