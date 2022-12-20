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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتاة تتخلص من حياتها لرفضها الزواج من أحد الشباب في المنوفية

فتاة تتخلص من حياتها
فتاة تتخلص من حياتها في المنوفية

لقيت فتاة مصرعها بقرية كفر ميت العبسي التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، متأثرة بتناولها حبة حفظ القمح لرفضها استمرار الخطبة من أحد شباب القرية.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا بقيام فتاة بتناول حبوب حفظ القمح وتوفيت بعد ذلك.

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بالانتقال تبين قيام الفتاة ا.م - ١٩ سنة بالتخلص من حياتها بتناول حبوب حفظ القمح، لرفضها في استمرار خطبتها من أحد شباب القرية، حيث أجبرها أهلها علي الخطوبة ورفضت استمرار الزواج.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة.

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