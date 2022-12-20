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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أورمان الشرقية تنظم قافلة علاجية لغير القادرين بمركزي الزقازيق وديرب نجم

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أنه بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان تم تنظيم  قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين من أهالى قرية حوض الطرفة مركز الزقازيق، وابو متنا مركز ديرب نجم فى محافظة الشرقية، وذلك فى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن بالشرقية، أن القافلة استمرت على مدار يوم كامل بالمستشفى الجامعى بالزقازيق، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأشار "الطحاوى"، إلي أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

ترخيص 793 إعلان مخالف بمراكز الشرقية

وأشاد الطحاوى بمجهودات جمعية الأورمان  في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وفي السياق، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان،  أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

الأورمان محافظة الشرقية محافظ الشرقية التضامن الاجتماعي الشرقية

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