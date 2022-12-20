عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئاسة: القمة المصرية الأردنية العراقية تناولت تعزيز مسار التعاون في مختلف المجالات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، في البحر الميت بالأردن، وذلك إلى جانب كلٍ من عاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

 

القمة الثلاثية

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت تطورات وسبل تعزيز مسار التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد.

 

وجاءت مشاركة الرئيس في إطار دعم مصر لعودة العراق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في أغسطس 2021، وذلك من خلال مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة، فضلاً عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

 

كما شهدت الزيارة عدداً من اللقاءات الثنائية للرئيس مع الزعماء المشاركين بالمؤتمر، بما فيها مع شقيقه العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين الشقيقين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

السيسي البحر الميت الأردن العراق القمة الثلاثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

انتهى زمن التعويم.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

لا إعدام ولا مؤبد.. مفاجأة في عقوبة عشيق فتاة بورسعيد قاتلة أمها

انتظروني في مصر.. كيروش يفجر مفاجأة مدوية |خاص

متجوزين عرفي.. البوابة راحت تعمل محضر لقت بنتها وعشيقها في القسم

أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب| وعيار 21 يفقد 25 جنيها

مفاجأة وبتوصية إنفانتينو.. إقامة كأس العالم كل 3 سنوات

ماس كهربائي يلتهم شقة مطربة شهيرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الاتفاق النووي ميت.. جو بايدن يعترف بعدم جدوى الحديث مع إيران

انفجار هائل بخط أنابيب غاز روسي رئيسي ومقتل 3 أشخاص.. فيديو

مرصد الأزهر: تنظيم داعش الإرهابي تلقى صفعة جديدة بمقتل قائده في سوريا

رئيس الوزراء يتابع توافر السلع بالأسواق والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان

ممنوع الوقوف وهي بتغني.. شروط حفل شيرين عبد الوهاب تشعل السوشيال ميديا

بسبب لعبة تشارلى ..العثور على جثة تلميذ مشنوقًا داخل منزله بشبرا الخيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالمة مصرية تحقق معجزة علمية.. إزالة بلمرة البوليسترات من البلاستيك

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل غرفة 207.. خاص

بحضور طارق العريان |وصلة رقص لـ نسرين طافش ونيكول سعفان .. شاهد

نوع من الزيوت يخلصك من ألم المفاصل بدون أدوية

فيديو

كشف الحلقة المفقودة.. كواليس جديدة في واقعة تخلص فتاة من والدتها ببورسعيد

لقوها فوق سطح البيت .. كشف لغز رحيل رفيدة صاحبة الخمس سنوات

ماتت في لحظتها.. ماذا حدث لإحدى ضحايا البلوجر هدير عاطف؟| فيديوجراف

وفاء رغم الفراق.. أزواج وزوجات الفنانين لم يتجاوزا أحزانهم بعد رحيلهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ