الرئاسة: القمة المصرية الأردنية العراقية تناولت تعزيز مسار التعاون في مختلف المجالات

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، في البحر الميت بالأردن، وذلك إلى جانب كلٍ من عاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

القمة الثلاثية

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت تطورات وسبل تعزيز مسار التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد.

وجاءت مشاركة الرئيس في إطار دعم مصر لعودة العراق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في أغسطس 2021، وذلك من خلال مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة، فضلاً عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

كما شهدت الزيارة عدداً من اللقاءات الثنائية للرئيس مع الزعماء المشاركين بالمؤتمر، بما فيها مع شقيقه العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين الشقيقين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.