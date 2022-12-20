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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد الحليم قنديل: قمة بغداد منصة لدعم العراقيين نحو الاستقرار والتنمية.. فيديو

عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر بغداد 2 هي مشتركة أساسية بسبب التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، موضحا أن هذه القمة منصة لدعم العراقيين نحو الاستقرار والتنمية.

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الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة بغداد

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قمة بغداد 2.. أهداف عربية مشتركة لدعم الاستقرار في بلاد الرافدين

وأضاف "عبد الحليم قنديل" خلال حواره التليفزيوني علي قناة اكسترا نيوز، أن دولة العراق تعرضت في الآونة الأخيرة الي تقسيمات وحروب وانقسامات داخلية أدت إلي انهيار العراق بشكل كبير.

وتابع عبد الحليم قنديل أن قمة بغداد 2 جاءت لتؤكد على استقرار العراق وتنميته ومساعدة الدولة في العودة إلي ما كنت عليه في السابق من دولة لها حضارة عريقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي العراق مصر والأردن العراقيين قناة إكسترا نيوز قمة بغداد 2 دعم العراق

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