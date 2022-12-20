عبد الحليم قنديل: قمة بغداد منصة لدعم العراقيين نحو الاستقرار والتنمية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر بغداد 2 هي مشتركة أساسية بسبب التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، موضحا أن هذه القمة منصة لدعم العراقيين نحو الاستقرار والتنمية.

وأضاف "عبد الحليم قنديل" خلال حواره التليفزيوني علي قناة اكسترا نيوز، أن دولة العراق تعرضت في الآونة الأخيرة الي تقسيمات وحروب وانقسامات داخلية أدت إلي انهيار العراق بشكل كبير.

وتابع عبد الحليم قنديل أن قمة بغداد 2 جاءت لتؤكد على استقرار العراق وتنميته ومساعدة الدولة في العودة إلي ما كنت عليه في السابق من دولة لها حضارة عريقة.