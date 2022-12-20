محافظ مطروح: صب الوحدة الخرسانية الأولى والثانية من محطة الضبعة النووية

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن محافظة مطروح تحتفل هذه الأيام بعيدها القومي الذي يوافق 15 ديسمبر من كل عام، وهي ذكر انتصار أهالي مطروح على الاحتلال الإنجليزي عام 1915 في معركة "وادي ماجد".

وأضاف "شعيب" خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن محطة الضبعة النووية تعد مشروعا قوميا يضيف حوالي 4 آلاف و800 مجاوات كهرباء، وستغذي المشروعات الموجودة على أرض مطروح والمشروعات المستقبلية، وجرى صب الوحدة الخرسانية الأولى والثانية من المحطة بإجمالي 4 وحدات.

وأشار إلى أن المحافظة شهدت خلال الاحتفال بالعيد القومي لها بافتتاح العديد من المشروعات، من بينها افتتاح 4 محطات صرف صحي بالكيلو 4 و7، كما جرى افتتاح إدارة تعليمية جديدة في مدينة مرسى مطروح، ودار للإفتاء.

تنمية مطروح والصحراء الغربية

ولفت أنه جرى اليوم افتتاح مركز للشباب في قرية "رأس الحكمة"، ودار للرعاية والإيداع بمنطقة "وادي مالك"، مؤكدا أن تنمية مطروح والصحراء الغربية محل اهتمام من القيادة السياسية، وهذا ينعكس من حجم المشروعات القومية التي أقيمت على أرض المحافظة.