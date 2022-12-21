الزراعة: إدخال مليون وربع طن من الذرة وفول الصويا.. فيديو

أكد دكتور محمد القرش، المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تهتم بتحقيق الأمن الغذائي المصري، عن طريق وفرة المنتجات الأساسية، جعلتنا نعبر الأزمات العالمية التي ضربت العالم.

وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن عدد من دول العالم وضعت قيود في حركة الشراء والبيع لعدد من المنتجات، وهو ما لم تقوم به الدولة المصرية.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أنه كان هناك خطة موضوعة لإدخال شحنات من الأعلاف وفقا لإحتياجات الدولة المصرية، تجاوزت مليون وربع طن من الذرة وفول الصويا، تحملت الدولة تكلفتها التي وصلت إلى 632 مليون دولار.

اجتماعات مستمرة لا تتوقف

وأشار محمد القرش إلى أنه هناك اجتماعات مستمرة لا تتوقف مع كافة الطراف المعنية لتوفير إحتياجات المواكن المصري.