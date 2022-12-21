تعليم الفيوم وهيئة التأمين الصحي وصيدلية الخير يحتفلون بـ"يوم التحدى" لذوى الهمم





شهدت اليوم الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، احتفالية "يوم التحدى" لأبطالنا ذوى الهمم ،تحت شعار" فرحهم تفرح". والمقام فى نادى محافظة الفيوم ،برعاية النائب المهندس عماد سعد حمود رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب ، و الدكتورسيف الدين عبد الشكور مدير عام التأمين الصحي بالفيوم ، وحضور أ.ريحاب عريق وكيل المديرية،واللواء أشرف عزيز، وأ.مراد أحمد حسن مدير التعليم العام ،والدكتورة كاريمان محمود مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية والدكتور حسين غيث رئيس جمعية صيدلية الخير.



يأتى ذلك فى إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم وهيئة التأمين الصحي، ومشاركة النائب عماد سعد حموده ،و جمعية صيدلية الخير .

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ،وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ،كما تم الترحيب بأولياء الأمور و أبنائنا من ذوى الهمم.

وتخلل الحفل مجموعة من الفقرات والعروض الرياضيه و الأدائية للأطفال من ذوى الهمم من مدرسة محى الدين أبو العز،ومدرسة مدينة فارس،ومدرسة ياسر كمال تمام، والتى لاقت استحسان الجميع .

أكدت الدكتورة أمانى قرنى وكيل الوزارة أن أبناءنا وبناتنا من ذوى القدرات الخاصة لديهم القدرة على التحدى والنجاح في أى مجال من مجالات الحياة.مؤكدة أن مديرية التربية والتعليم بالفيوم تولى اهتماماً كبيراً بدعم وتشجيع ورعاية أبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم لصقل مهاراتهم

، وفي ختام الحفل تم تكريم مجموعة من الأمهات ذوى الهمم وتقديم الهدايا للأطفال

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