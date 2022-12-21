يشتمل على 5 درجات..ما هو وسام العرش الذي تقلد به أسود الأطلس؟

كرّم العاهل المغربي الملك محمد السادس، منتخب المغرب بعد الإنجاز الكروي الذي حققه بوصوله إلى المربع الذهبي في كأس العالم قطر 2022.

وخلال الاستقبال الأسطوري، قلد الملك محمد السادس لاعبي أسود الأطلس والجهاز الفني مع أسرهم، بـ"وسام العرش"، والذي يعد أحد أرفع الأوسمة في المملكة المغربية.

وتوشح رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع ومدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بوسام العرش من درجة قائد، فيما توشح بوسام العرش من درجة ضابط لاعبو المنتخب الوطني.

ويمنح وسام العرش لمكافأة الأشخاص الذين تميزوا على الخصوص باستحقاقهم له، أو لما قدموا من خدمات مدنية أو عسكرية.

وسام العرش

5 درجات

ويشتمل وسام العرش على خمس درجات هي: الدرجة الممتازة ( الحمالة الكبرى) - الدرجة الأولى (ضابط كبير) - الدرجة الثانية (قائد) - الدرجة الثالثة (ضابط ) - الدرجة الرابعة (فارس).

ويتألف من درجة قائد من نجمة قائد، وتتدلى من خاتم سعف من ذهب يشدها إلى رباط عنق برتقالي فاتح، عرضه 37 ميليمترا، بجانبيه خط أبيض عرضه ميليمتران على بعد 3 ميليمترات من كل جانب.

فيما يتألف وسام العرش من درجة ضابط من نجمة ضابط ولها نفس أبعاد نجمة الرصيعة، وتتدلى من خاتم سعف من ذهب يربطها بشريط حريري برتقالي فاتح به وريدة يتوسطها خطان أبيضان. عرض الشريط 37 ميليمترا، بجانبيه خط أبيض عرضه ميليمتران على بعد 3 ميليمترات من كل جانب، ويوضع هذا الوسام في الجانب الأيسر من الصدر.

وكان المنتخب المغربي حظى باستقبال ملكي وشعبي وجماهيري كبير فور وصوله إلى الرباط الثلاثاء، حيث كان باستقبالهم الآلاف من الشعب فرحين بما قدموه خلال مونديال كأس العالم.

وبلغ المغرب الدور قبل النهائي وخسر 2-صفر أمام فرنسا قبل أن يحتل المركز الرابع بعد الهزيمة 2-1 أمام كرواتيا في مباراة تحديد ثالث الترتيب.