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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسار إجباري يحيي حفلاً غنائياً 23 ديسمبر .. تفاصيل

صدى البلد

يحيي فريق مسار إجباري حفلاً غنائياً يوم 23 ديسمبر الجارى بإحدى المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر . 

يحيى فريق مسار إجبارى وديسكو مصر ومؤدى الراب أبو الأنوار ودبل زوكش حفلا غنائيا ضخما يوم 30 ديسمبر الجارى ضمن حفلات رأس السنة بالعاصمة الإدارية. 

مسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات،  "اقرا الخبر"  و"تقع وتقوم" و"الألبوم"،  ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

تحدث المطرب هاني الدقاق عن رأيه في موسيقى الراب والتراب خاصة أن فرقة مسار إجباري تتعاون مع مطرب راب في ألبومهم الجديد "نص الحاجات".

وقال: "نحن دائمًا نتابع حركة الراب والتراب ومعجبون بها جدا وأردنا في ألبومنا الجديد أن يكون هناك تعاون بيننا وبين أحد مطربي الراب الذي نحبه ونحب المزيكا الخاصة به.

وتابع في تصريحات لـ صدى البلد: "هناك عدد من الأغاني تعجبني ولكن ليس لدرجة أن تكرر سماعها، وأنا أفضل أغاني الفرق سواء المصرية أو العربية أو الأجنبية.

وكان قد أكد المطرب هاني الدقاق أحد أعضاء فرقة مسار إجباري أنه لا يسمع موسيقى المهرجانات كثيرا وليس متابعا لحركتها على الساحة لكنه قال إن التنوع في الموسيقى مطلوب.

فريق مسار إجباري ديسكو مصر فرقة مسار اجبارى مسار إجباري المطرب هاني الدقاق هانى الدقاق

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