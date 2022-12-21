تزامنًا مع العطلة الدراسية.. عاصمة الجزائر بدون سيارات

قررت السلطات في الجزائر العاصمة، إطلاق تظاهرة بعنوان "يوم بدون سيارات"، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وذلك تزامنًا مع العطلة المدرسية التي تبدأ الخميس القادم.

وحسب صحيفة “الشروق” الجزائرية"، قالت بلدية الجزائر الوسطى، في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع “فيسوك”، إن التظاهرة سترافقها نشاطات ثقافية وترفيهية للأطفال وكذا رياضية على طول المسلك المؤدي من ساحة أودان إلى أدراج البريد المركزي بقلب العاصمة الجزائرية.

وبرمجت البلدية أيام التظاهرة بداية من يوم الجمعة 23 ديسمبر، والجمعة 30 ديسمبر الجاري، ويوم الجمعة 06 يناير 2023، بداية من الساعة 09:00 صباحًا حتى الساعة 7 مساء، تزامنا مع العطلة المدرسية.