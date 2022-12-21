برلمانية عن كلمة الرئيس بـ"قمة بغداد": أكدت دور مصر الداعم للدول العربية

قالت النائبة ميرفت عازر نصر الله، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية لمؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" أكدت على دور مصر المحوري والداعم للدول العربية الشقيقة لتحقيق الاستقرار والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن القمة تهدف إلى تدعيم الشراكة والتعاون مع العراق لعودتها مرة أخرى سياسياً واقتصادياً واستعادة دورها العربي والإقليمي.

وأضافت "عازر" في تصريح لها، أن القمة جاءت في توقيت هام للغاية، مشيرة إلى أنها تناولت العديد من الملفات الدولية والإقليمية، ومنها التغيرات المناخية وأمن الطاقة والغذاء والإرهاب وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكذا الأوضاع في العراق وسوريا ولبنان.

وأشادت عضو مجلس النواب، بما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في كلمته والتي أكد فيها على أن انعقاد القمة يحمل معه دلالة سياسية هامة على اعتزامنا مواصلة توفير كافة سبل الدعم للعراق الشقيق، ورغبة صادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من خلال تعزيز العمل في أطر التعاون الثنائي، أو المتعدد كآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، أو غيرها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأردن والعراق في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري المشترك، مؤكدة على حرص القيادة السياسية على توطيد العلاقات بين الدولة المصرية والدول العربية الشقيقة تفعيلًا للتضامن والتعاون العربي المشترك، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الأمن القومي العربي.

