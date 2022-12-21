عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية عن كلمة الرئيس بـ"قمة بغداد": أكدت دور مصر الداعم للدول العربية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت النائبة ميرفت عازر نصر الله، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية لمؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" أكدت على دور مصر المحوري والداعم للدول العربية الشقيقة لتحقيق الاستقرار والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن القمة تهدف إلى تدعيم الشراكة والتعاون مع العراق لعودتها مرة أخرى سياسياً واقتصادياً واستعادة دورها العربي والإقليمي.

وأضافت "عازر" في تصريح لها، أن القمة جاءت في توقيت هام للغاية، مشيرة إلى أنها تناولت العديد من الملفات الدولية والإقليمية، ومنها التغيرات المناخية وأمن الطاقة والغذاء والإرهاب وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكذا الأوضاع في العراق وسوريا ولبنان.
وأشادت عضو مجلس النواب، بما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في كلمته والتي أكد فيها على أن انعقاد القمة يحمل معه دلالة سياسية هامة على اعتزامنا مواصلة توفير كافة سبل الدعم للعراق الشقيق، ورغبة صادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من خلال تعزيز العمل في أطر التعاون الثنائي، أو المتعدد كآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، أو غيرها.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأردن والعراق في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري المشترك، مؤكدة على حرص القيادة السياسية على توطيد العلاقات بين الدولة المصرية والدول العربية الشقيقة تفعيلًا للتضامن والتعاون العربي المشترك، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الأمن القومي العربي.
 

سوريا السيسي الدعم مجلس النواب الإرهاب الرئيس العلاقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة عمارة 1 | حارسة عقار الوراق: ماكنتش أعرف اللي هيحصل.. واتصدمت في بنتي

بعد انهياره بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

انفراد.. وقف القارئ محمد السلكاوي ورفع اسمه من الإذاعة بسبب الفيديو المسيء للقرآن

داهمها الموت داخل الفصل.. أزمة قلبية تنهي حياة معلمة في سوهاج

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة تنتظر أصحاب المعاشات والموظفين بالعام الجديد

ثنائي الأهلي مقابل نجم الاتحاد السكندري من أجل كأس العالم للأندية| تفاصيل

جريمة هزت السعودية.. متهم يحرق مواطن حيا داخل سيارته|آخر ما قالة الضحية

بعد تكرار الحوادث.. فصل نهائي لأي طالب يمارس لعبة تشارلي في المدرسة

ترشيحاتنا

من 309 آلاف إلى 100.. وزير العدل: إنجاز كبير تم في قضايا الأسرة

تحرك ضخم.. روسيا والصين توجهان رسالة تحذير عسكرية لـ اليابان وتايوان

خدرها.. طبيب يعتدي علي فتاة داخل عيادته بمدينة نصر

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. أبرز النصائح استعدادا للامتحانات

مفيهوش جديد| تعليق شريف عامر على سعر صادم لطبق كشري بمطعم شهير

السعودية تغلق حدودها مع الأردن.. ما الحقيقة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. 10 صور تكشف تغير ملامح نجلاء فتحي | شاهد

بإطلالة مختلفة.. مي عمر تثير الجدل من باريس| شاهد

إطلالة شتوية مختلفة.. دنيا سمير غانم تتألق في شوارع أوروبا| شاهد

لون شعر ولوك مختلف.. أسما شريف منير تثير الجدل| شاهد

فيديو

رفضت النصيحة.. الجيران كشفوا تفاصيل جديدة عن ضحية ابنتها ببورسعيد

أخواته البنات السبب.. اعترافات صادمة لمحامي تخلص من زوجته في سوهاج

مقلقة.. تفاصيل موجة صدمية تشقق المجال المغناطيسي للأرض/ فيديو جراف

قَلَب العربية.. محمد عشوب يكشف سر عدم اكتمال زواج نجلاء فتحي وأحمد زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ