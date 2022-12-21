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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما فائدة الدعاء اذا كان الأخذ بالأسباب يكفي أو يفي بالغرض ؟

أدعية تغير القدر
أدعية تغير القدر

ما فائدة الدعاء اذا كان الأخذ بالأسباب يكفي أو يفي بالغرض ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

ما فائدة الدعاء اذا كان الأخذ بالأسباب يكفي أو يفي بالغرض ؟ 

وقال عبدالرازق في مقطع فيديو بثه من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن الدعاء من الأسباب، موضحاً أن الطالب حين يذاكر يدعو، وهذا الدعاء هو السند له والضمانة.

وشدد على أن الدعاء من الأسباب وهو عند انغلاق الأبواب، وهو العبادة، وهو أساس كل شيء، مؤكداً أن سيدنا النبي أخبرنا أن الدعاء يغير القدر لا يرد البلاء إلا الدعاء. 

أدعية تغير القدر

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمرى، إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لى، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل على سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، واعترف بذنبي، فارحمني واغفر لي يا رب العالمين، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.. أعوذ بك من شر ما صنعت. وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي.. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

سبحانك لا إله غيرك، أغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم، يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأعف عنا وأغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أن الله لا يخلف الميعاد، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحًا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي أني تبت إليك وأني من المسلمين.

الدعاء الأخذ بالأسباب رمضان عبدالرازق اللجنة العليا للدعوة لأزهر الدعاء من الأسباب العبادة أدعية تغير القدر

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