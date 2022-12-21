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رئيس التحرير
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محافظات

في اليوم العالمي|تضامن الفيوم: تسليم أجهزة تعويضية ولاب توب وأكشاك باحتفالية لذوي الإعاقة|صور

بعض أعمال جمعية الاورمان
بعض أعمال جمعية الاورمان بالفيوم

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم تحت قيادة حمدية محمد شعبان، في إطار الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة سلمت خلال شهر ديسمبرعدد (28) جهازا تعويضيا وسماعة طبية لذوى الهمم، فضلا عن تنظيمها الآونة الاخيرة احتفالية لتوزيع عدد (31) كشكا مجهزا بالبضاعة والثلاجات، بالاضافة الى تسليمها عدد (32) جهاز لاب توب علي الطلاب ذوى الاعاقة البصرية بجامعة الفيوم .

 

جاء ذلك  فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية إلى ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني  .

 

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكداً أننا نشهد فى العصر الحالى طفرة حقوقية غير مسبوقة فى حقوق الإنسان، كما أصبح ذوو الإعاقة شركاء أساسيين فى المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وحصولهم على حقهم فى التعليم والصحة.

 

من جانبه افاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم الأورمان لذوى الهمم يأتى على رأس أولويات عملها الخيري فى جميع أنشطتها، لرفع المعاناة عنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم و تلبية احتياجاتهم، وانهم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة ولديهما الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل.

 

وبالفعل على مدار السنوات الماضية قامت الجمعية بعمل مشاريع تنموية وخدمات طبية تخص ذوي الهمم سواء التي تضمن لهم حياة كريمة آمنة وتسهل عليهم أمور حياتهم أو مشاريع تساعدهم على العيش ووجود حرفة لكسب الرزق أو تنمية مهاراتهم وقدراتهم الخاص، فضلا عن دعم أفكارهم وتحويلها لمشروعات.

 

وأشاد شعبان بالتقدم الملحوظ فى مصر فى الآونة الأخيرة، خاصة فى السنوات الماضية، فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات وهيئات وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة،وباعتبارهم جزءا رئيسى فى المجتمع .

 

يذكر أن دعم ذوى الهمم يأتى ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان الهادفة إلى إمداد الأسر غيرالقادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان بجانب دعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية فى رمضان، وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحى فى أيام عيد الأضحى المبارك.

 

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