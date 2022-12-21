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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. استعدادات افتتاح سد جوليوس نيريري التنزاني

سد جوليوس نيريري
سد "جوليوس نيريري" التنزاني

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" الاستعدادات النهائية لافتتاح سد "جوليوس نيريري" التنزاني، والمقرر افتتاحه غدًا، الخميس، بعد تحويل مجري نهر روفيجي إلى مساره الطبيعي.

قال أحمد بشتو، موفد "القاهرة الإخبارية" من موقع السد، إن تنزانيا تشهد الاستعدادات النهائية لتشغيل سد "جوليوس نيريري"، والذي يقام على نهر روفيجي، في الغابة الأكبر من نوعها.

وأضاف "بشتو" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا السد تم توقيع عقد بنائه في ديسمبر 2019 بتحالف شركتين مصريتين هما، المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، بالتعاون مع الحكومة التنزانية، بتكلفة 2.9 مليار دولار.

 

أكثر من 1030 مترًا 

وأشار إلى أن طوله يصل لأكثر من 1030 مترًا وبارتفاع أكثر من 130 مترًا، وسعة تخزينية تصل لـ34 مليار متر مكعب من المياه، لإنتاج طاقة كهرومائية تصل لـ2115 ميجا وات من خلال عدد من التوربينات، مضيفًا أنه تم إنشاؤه في وقت قياسي مقارنة بالمشروعات الأخرى المماثلة، وهذا السد يعد ثالث أكبر سد في إفريقيا لتوفير خدمة لـ17 مليون مواطن تنزاني.

سد جوليوس نيريري المقاولون العرب مصر مشروعات المشروعات

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