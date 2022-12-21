نبوءته حصلت | شاب مطروحي يشعل السوشيال ميديا بسبب كأس العالم 2022

أثار أحد المهتمين بالرياضة بمحافظة مطروح الجدل فى الأوساط الرياضية بعد ان تحققت نبوءته كاملة لسيناريو كاس العالم لمعظم المنتخبات المشاركة وهو ما كان قد نشره على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل وأثناء كأس العالم.



صدقت توقعات رجب الحبونى من أهالى مطروح فى سيناريو كاس العالم بخروج منتخبات السعودية وقطر وتونس من الأدوار الأولى وكذلك توقع ان يطير منتخب المغرب إلى منطقة بعيدة فى كأس العالم والوصول لدور الأربعة وهو ما تحقق ايضا كما صدقت توقعاته بخروج السنغال من دور الـ 16 وخروج البرازيل وهزيمتها فى دور الثمانية فى مفاجأة شبهها بالمدوية.



كما صدقت توقعاته بوصول المغرب وفرنسا وكرواتيا والأرجنتين لدور الأربعة

وانتهت صحة التوقعات التى أعلنها على صفحة الخاصة قبل بدء كاس العالم بان تحقق الارجنتين الفوز فى البطولة الحالية .

وكان صدى البلد قد أجرى مع رجب الحبونى لقاء بالفيديو قبل المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين والتى أكد فيها توقعه ان تنتهي المباراه بفوز الارجنتين على فرنسا في مباراه وصفها بالماراثونيه والتي متوقع ان تمتد الي الوقت اضافي ثم ضطرابات ترجيح والتى سترجح كفة الارجنتين فى هذا اللقاء

وأوضح الحبونى ان توقعاته تنصب على تحليل اداء الفرق وطرقة لعبها .

توقعات الحبونى

توقعات الحبونى

توقعات الحبونى

توقعات الحبونى