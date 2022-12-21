تدريب سيدات حزب حماة الوطن بمطروح علي المشغولات الصوفية

أعلن النائب عيسي أبوتمر عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، عن موافقة المهندس محمود الامير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح علي تدريب السيدات العضوات بالحزب في وحدة التدريب علي المشغولات الصوفية البدوية اليدوية بالقصر التابع لمركز التنمية المستدامة لتخريج سيدات مدربات علي الحوايا وانتاج وصناعة ( الكليم – السجاد – وغيرها ) لتمكين المرأة اقتصاديا ، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ، بالاهتمام بالصناعات الصغيرة للشباب والمرأة بالمحافظات.



وأكد عضو مجلس النواب علي متابعة واشراف المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بالمحافظة علي التواصل مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لتدريب السيدات العضوات بالحزب ، لتأهيلهن لسوق العمل ، وعرض منتجاتهم والتسويق لها في المعارض داخل وخارج المحافظة ، تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز .

وأشار النائب عيسي أبو تمر الي تميز صوف الأغنام البرقي ، وسيتم العمل علي إحياء تلك الصناعات البيئية اليدوية المميزة للمحافظة ، والحفاظ عليها من الاندثار من خلال التعاون ، وتدريب سيدات الحزب في وحدة التدريب علي المشغولات الصوفية البدوية اليدوية بالقصر التابع لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح من خلال التنسيق مع ، علي عبد الحكم مدير مركز التدريب بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح .

ووجه النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح والمستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب وأعضاء هيئة المكتب وأمانات المراكز بالشكر للمهندس محمود الامير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح علي التعاون البناء المثمر لدعم المراة المطروحية بشكل عام ، والسيدات العضوات بالحزب بشكل خاص ، لتعظيم وترسيخ ثقافة المنتجات والمشغولات الحرفية والبيئية واليدوية التي تعبر عن التراث المطروحي .

وقال بان الهدف من تدريب السيدات ، هو تحقيق أقصى استفادة لأبناء المحافظة من الإمكانات المتوافرة بالمركز البحثي من معدات وآلات حديثة وكوادر تدريبية متميزة، مؤكدا أن مطروح من أهم المحافظات التي تشتهر بالثروة الحيوانية للاغنام البرقي ، وهي من أعلى الأصناف ذات القيمة السوقية ، نظرا لكثافة خيوط الصوف المستخرج من الاغنام ، لإعادة استخدامه في صناعات يدوية وبيئية عدة تخص التراث البدوي .