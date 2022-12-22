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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي تحتفل بالكريسماس علي طريقتها الخاصة

صدى البلد

احتفلت الفنانة نوال الزغبي بالكريسماس  بنشر صورة عبر حسابها  بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث ظهرت بإطلالة جذابة شتوية و علقت قائلة : Christmas vibes

من جانب آخر، خرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن صمتها بعد الجدل الأخير الذي أثاره رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات التي تتعمد نشر الأخبار المفبركة، بسبب القول إن نوال الزغبي تنتقد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد عودتها للفنان المصري حسام حبيب.

وجاء تعليق نوال على أغنيتها "حفلة"، ولم تقصد أي أحد محدد في تعليقها، وقالت: "هي الغنية انعملت للمرأة القوية، واللي ما في حدا بيهزمها، وكرامتها بتضل مرفوعة، وهي بتقول يا إيه، يا لأ".

 

إطلالة جذابة شيرين الكريسماس شيرين عبد الوهاب نوال الزغبي

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