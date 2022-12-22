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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يتفقد فرع النادي في شيراتون

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

 

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، فرع نادي النادي بشيراتون لمتابعة معدلات التشغيل والوقوف على تطورات سير العمل والمنشآت داخل النادي.

شملت الجولة تفقد الملاعب متعددة الاغراض والصالات المختلفة لكل اللعبات، والنادي الاجتماعي وحمامات السباحة وصالات الجيم المخصصة للسيدات والرجال، والمنطقة الترفيهية للأطفال وقاعات الافراح والاجتماعات والمحال التجارية والجراج.

أكد وزير الشباب والرياضة أن أحد أهم أهداف سلسلة أندية نادي النادي، هو تقديم الخدمات للنشء والشباب والأسر، وأن تكون ملتقى رياضي واجتماعي متميز للأعضاء وتطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وهو ما يساعد في نهضة وتطوير المجتمع وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على جعل الرياضة أسلوب حياة للشعب المصري، مشيرًا إلى أن سلسلة فروع نادي النادي بالسادس من أكتوبر وشيراتون والعاصمة الإدارية، إضافة كبيرة للبنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر.

ويضم نادي النادي بشيراتون "ملاعب كرة القدم، الملاعب المتعددة الأغراض، ملاعب التنس الأرضي، ملاعب الإسكواش، صالة البولينج، صالات الأنشطة الرياضية، الصالة المغطاة، تراك مشي، تراك دراجات، ملاعب بادل تنس، المبنى الاجتماعي والأماكن المخصصة للأسر والعائلات"، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم، وصالة الجمباز، كما تم تدشين بعض الأكاديميات الرياضية في كرة اليد وكرة القدم والكاراتيه ومسرح مكشوف.

ويواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زيارته لكل فروع نادي النادي من أجل الاطمئنان على سير العمل، وتقديم ملاحظاته والتشاور مع مجالس الأمناء من أجل تقديم كافة الخدمات الرياضة لكل الأعضاء العاملين في ظل الإقبال الشديد على سلسلة فروع نادي النادي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

حضر الجولة اللواء ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، الدكتور احمد الشيخ رئيس الادارة المركزية للطب الرياضي، المهندسة داليا رضا مدير عام لادارة الهندسية.

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وزير الشباب والرياضة شيراتون أشرف صبحي الشباب والرياضة دي النادي

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