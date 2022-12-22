عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: تصريحات واشنطن حول الهجمات الأوكرانية على القرم تؤكد تورطها بالصراع

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، حول حق كييف في إجراء عمليات عسكرية على أراضي شبه جزيرة القرم تؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "في الواقع هذا بدا وكأنه اعتراف آخر بالمشاركة الفعلية الفعلية للأمريكيين في الأعمال العدائية إلى جانب القوات المسلحة لأوكرانيا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "الجيش الأوكراني أصبح جيش مرتزقة من أسلحة ومدربين أجانب" و"مرتزقة مباشرة من دول أجنبية من الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة".

وأضافت أن "الحقائق المذكورة أعلاه تؤكد أن الغرب الجماعي مستعد لمواجهة طويلة مع روسيا. وبغض النظر عن الطريقة التي يحاول بها الغرب تسليح نظام النازيين الجدد في كييف، فإن ذلك يؤدي إلى إطالة أمد الأعمال العدائية وغض الطرف عن الجرائم الوحشية بشكل ساخر وغير كفؤة، و وسيفشلون ولن ينجحوا من حيث المبدأ".

وفي وقت سابق ، قال كيربي إن الولايات المتحدة تعترف بحق أوكرانيا في التخطيط والقيام بعمليات عسكرية في شبه جزيرة القرم، لأنها تعتبر شبه الجزيرة أراض أوكرانية.

ويذكر أنه في مارس 2014 ، أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية بعد الاستفتاء الذي أجري هناك، حيث صوت 96.77 بالمئة من الناخبين بالقرم و 95.6 بالمئة من سكان سيفاستوبول، لصالح الانضمام إلى روسيا. 

وأجرت سلطات القرم الاستفتاء بعد الانقلاب بأوكرانيا، في فبراير 2014. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أرضًا محتلة مؤقتًا. 

ومن جانبها، صرحت القيادة الروسية مرارًا، بأن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا بشكل ديمقراطي، بامتثال تام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، صوتوا لصالح لم الشمل مع روسيا. ووفقًا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإن قضية القرم "مغلقة تمامًا".
 

أوكرانيا الصراع الولايات المتحدة البيت الأبيض كيربي عمليات عسكرية تصريحات الخارجية الروسية روسيا كييف القرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 640 جنيهًا مرة واحدة|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

القانون في صالحها.. مفاجأة سعيدة للفنانة منة شلبي بعد ثبوت تعاطيها المخدرات

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رئيس "كاف": 5 دول مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025

حقيقة تعرض أوناحي نجم المغرب لحادث سير خطير

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

مقابل غرامة كوليبالي.. تفاصيل جديدة حول ضم الأهلي مهاجم النجم الساحلي

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الاقتصادية بشأن محاكمة الفنانة ليلى غفران

بعد زيارته لواشنطن.. الاتحاد الأوروبي يدعو زيلينسكي لحضور قمة في فبراير المقبل

انفوجراف.. تريليون جنيه تكلفة مشروعات "حياة كريمة"

مصير مبدأ حل الدولتين واقتحامات الأقصى.. كيف تهدد الحكومة الإسرائيلية الجديدة الاستقرار بفلسطين؟

الخارجية الروسية: تصريحات واشنطن حول الهجمات الأوكرانية على القرم تؤكد تورطها بالصراع

وانت فى بيتك | طريقة حجز تذاكر القطار إلكترونيًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبروك الخلع| حقيقة القبض على أم سليم بعد احتفالها بالطلاق بالطبل والمزمار..شاهد

لتعزيز نمو الشعر ومنع الشيب المبكر بمكون واحد من رفوف مطبخك

في 3 أيام فقط وصفة خارقة تخلصك من سموم الجسم

مش هتصدق.. تدليك القدمين قبل النوم يحميك من 4 أمراض غير متوقعة

فيديو

تراجع تاريخي في الذهب ومفاجأة بـ سعر الدولار.. تغطية خاصة

"مش عايزة أسمع صوت".. أحلام تنفعل فى كواليس سعودي أيدول I فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ