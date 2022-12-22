روسيا تحذر اليونان من مغبة نقل أنظمة "إس-300" إلى أوكرانيا دون موافقتها

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، اليونان من العواقب والمسؤولية عن خرق العقد، إذا قررت اليونان نقل أنظمة صواريخ "إس -300" الروسية الصنع إلى أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا، خلال إفادة صحفية، رداً على سؤال بهذا الشأن: "سيتم تتبع جميع المعدات العسكرية المرسلة إلى كييف في الوقت المناسب... واعتبارها هدفًا مشروعًا للتدمير. وقبل فوات الأوان يمكن التخلي عن الخطط الخطيرة؛ مرة أخرى نحذر القيادة اليونانية من تحمل المسؤولية"، مشددة على أن انتهاك عدد من الاتفاقيات الحكومية الدولية بين روسيا واليونان، والتي تحظر إعادة تصدير المنتجات العسكرية الروسية إلى دول ثالثة دون موافقة روسيا، ستكون له عواقب؛ ومنوهة بأن إرسال أنظمة "إس-300" قد يؤدي لخفض القدرة الدفاعية لليونان في مجال الدفاع الجوي.

هذا وتبحث اليونان في الآونة الأخيرة، مسألة استبدال نظام الدفاع الجوي "إس-300" بنظام "باتريوت" الأمريكي مع الشحن اللاحق لـ"إس-300" إلى أوكرانيا.

وفي هذا الصدد، قال الممثل الرسمي للحكومة اليونانية، يانيس إيكونومو، يوم أمس الأربعاء، إن مجلس الوزراء اليوناني لا يناقش استبدال أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات بأنظمة أخرى لإرسالها إلى أوكرانيا.