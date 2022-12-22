بعد الاحتفالية الكبرى وبدء الملء الأول.. تعرف على مشروع سد جوليوس نيريري

تتعاون مصر دائما مع أشقائها من الدول العربية والأفريقية وتنقل لها الخبرات وتساعدها فى التنمية بكل المجالات وبشكل خاص فى الموارد المائية وأصبحت مصر رائدة للقارة وتبنى الكثير من السدود والمشروعات المائية فى الدول الأفريقية.

ومن أهم هذه المشروعات سد جوليوس التنزانى الذى نظمت دولة تنزانيا احتفالية كبرى بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع السد، الذى ينظمه تحالف شركات مصرية.

تضمنت الاحتفالية الضخمة كلمة لرئسية البلاد سامية حسن، وحضر الاحتفالية عدد كبير من البعثات الدبلوماسية والمسئوليين الحكوميين، بالإضافة إلى عدد كبير من جماهير الشعب التنزاني.

ويضم مشروع سد جوليوس التنزاني محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويُنفذه تحالف مصري مكون من شركتي المقاولون العرب والسويدى إلكتريك، بتكلفة تبلغ 2.9 مليار دولار.

وتم إنشاء سد جوليوس التنزاني على نهر روفيجى بطول 1025 مترا عند القمة، وبارتفاع 131 متراً، بسعة تخزينية حوالى 34 مليار م3، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات.

وتقع محطة توليد الكهرباء عند سد جوليوس التنزاني على جانب نهر روفيجى فى محمية سيلوس جام، بمنطقة مورجورو جنوب غرب مدينة دار السلام، العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا.

وهي المحطة الأكبر فى تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات / ساعة سنوياً، حيث يتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، ودمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية بتنزانيا.

شمل مشروع سد جوليوس التنزاني أيضاً، إنشاء 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائى، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسى، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ، و2 كوبرى مؤقت على نهر روفيجى، ويتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة، وربط مكونات المشروع ومعسكرات دائمة ومؤقتة.

والمكونات الرئيسية لمشروع سد جوليوس التنزاني تشمل السد الرئيسى بالمشروع بطول 1025 مترا، وبه 7 مخارج للمياه - أعمال المأخذ وأنفاق المياه المؤدية إلى مبنى التوربينات - محطة التوليد الكهرومائية - محطة ربط للكهرباء - كوبرى خرسانى دائم على نهر روفيجى - المعسكر الدائم، بالإضافة إلى نفق تحويل مسار النهر بطول 703 أمتار، وعرض 12 متراً وارتفاع 17 متراً.