وزارة الرياضة تروج للمنصة الوطنية للشباب "كياني" بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية

أنهت وزارة الشباب والرياضة جولتها الترويجية للمنصة الوطنية للشباب "كياني" في محافظتي الشرقية والاسماعيلية، حيث استعرضت الوزارة ممثلةً في المكتب التنفيذي للمنصة الوطنية للشباب "كياني"، أقسام المنصة وأهدافها، وطريقة التعامل معها، في إطار الترويج بمحافظات الجمهورية للمنصة، والتي تنفذها الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعض الشركات المنفذة للمنصة، في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة الشباب والرياضة.

قدمت الدكتورة إيناس عراقي، عضو الجهاز التنفيذي بالمنصة الوطنية للشباب «كياني» عرضاً حول ما تقدمه المنصة من فعاليات وخدمات تهم الشباب، والتي تمثل حلقة الوصل والتواصل الفعال بين الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الشبابي، ومقدمي الخدمات والشباب

كما تم استعراض الأقسام الرئيسية التي تحتويها المنصة، والمنقسمة إلى ٤ اقسام وهي، "خدماتي" لتقديم الخدمات الرياضية والشبابية، وكذا الخدمات الحكومية، وخدمات منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة بمصر، و"مشاركاتي" لتقديم كل الفعاليات المصرية، والدورات التدريبية، وبرامج لريادة الأعمال وتمويل المشروعات، و"آرائي" لتقديم العديد من المقالات من الخبراء للشباب، ومن الشباب للشباب، وأخيرًا "موجهي" لتقديم جلسات توجيه للشباب ورواد الأعمال من جانب الخبراء، وذلك من خلال ممثلي الجهاز التنفيذي للمنصة،وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعقد المزيد من الفعاليات والندوات من اجل عمل الترويج اللازم للمنصة الوطنية للشباب" كيانى" فى جميع محافظات الجمهورية.



أعرب الشباب المشاركون في الندوة الترويجية عن سعادتهم بوجود مثل هذه المنصة التي تسهل لهم المشاركات الشبابية في جميع الخدمات والفعاليات التي تقدمها الدولة المصرية لشبابها، موضحين أنهم كان يصعب عليهم معرفة مثل هذه الخدمات، وقام المشاركون على الفور بتحميل التطبيق والتسجيل فيه.

يذكر أن «كياني» تُعد تجربة مصرية معاصرة حديثة في التواصل الفعال مع الشباب، حيث تركز خطط الدولة على تمكين الشباب وتأهيلهم وتعميق الوعى والانتماء لديهم من خلال قنوات التواصل الحديثة.

الجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة انتهت من الترويج للمنصة في محافظات شمال سيناء، بورسعيد، الدقهلية، الشرقية و الاسماعيلية.