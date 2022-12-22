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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من بوتين بشأن الإمدادات العسكرية الأوكرانية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن كييف سوف تنفد من الإمدادات العسكرية قريباً، ولن يكون هناك احتياطيات متبقية في أوكرانيا.

 

وقال بوتين للصحفيين: "الآن لن أعطي أرقامًا عن عدد القذائف التي نستخدمها يوميًا، على سبيل المثال. هذه أرقام كبيرة. لكن الفرق بيننا، دعنا نقول، إن روسيا لديها مجمع صناعي ضخم وإمدادات عسكرية ضخمة”.

 

وأضاف أن قاعدة روسيا "تنمو فقط"، وستتم زيادتها دون الإضرار بقطاعات أخرى من الاقتصاد.

إلي ذلك، قال بوتين، إن هدف روسيا هو إنهاء الصراع الأوكراني في أقرب وقت ممكن.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي: "هدفنا ليس قلب موازين الصراع العسكري بل على العكس، هدفنا هو إنهاء هذه الحرب. نحن نسعى لتحقيق ذلك وسنواصل الكفاح".

أضاف الولايات المتحدة تشارك منذ فترة طويلة في الوضع في أوكرانيا، في العمليات التي حدثت في الفضاء السوفياتي وما بعد الاتحاد السوفيتي.

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وقال بوتين للصحفيين: “لذا قلت للتو ما إذا كان من الممكن التحدث عن مشاركة أكبر للولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا. أود النظر في هذه المشكلة بشكل أوسع، في ماذا ولماذا بالتحديد، لأن الولايات المتحدة تقوم بذلك منذ فترة طويلة وتشارك منذ فترة طويلة في العمليات التي حدثت في الفضاء السوفياتي وما بعد الاتحاد السوفيتي، وعملت مؤسسات بأكملها في أوكرانيا".

وأوضح أن كل ما يتعلق بالعملية الخاصة هو إجراء قسري وضروري، معربًا عن امتنانه للجيش الروسي.

وقال: “أكرر مرة أخرى: نعتقد أن كل ما يتعلق بعملية عسكرية خاصة هو إجراء ضروري وضروري تمامًا. يجب أن نكون ممتنين لجيشنا وجنودنا وضباطنا وجنودنا لما يفعلونه لحماية روسيا”.

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