انفراجة مرتقبة.. بوتين يلمح إلى استعداده لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وكلما أصبح واضحًا لكييف مبكرًا، كان ذلك أفضل.

وقال بوتين في مقابلة صحفية، "تنتهي جميع النزاعات المسلحة بطريقة أو بأخرى بمفاوضات على مسار دبلوماسي. ونحن لم نرفض أبدا".

ولفت الرئيس الروسي، الانتباه إلى حقيقة أن أي من أطراف النزاع ستتفق عاجلاً أم آجلاً.

وشدد بوتين على أنه "كلما أسرع هذا الإدراك لمن يعارضوننا، كان ذلك أفضل".

إلي ذلك، قال بوتين، إن كييف سوف تنفد من الإمدادات العسكرية قريباً، ولن يكون هناك احتياطيات متبقية في أوكرانيا.

واضاف: "الآن لن أعطي أرقامًا عن عدد القذائف التي نستخدمها يوميًا، على سبيل المثال. هذه أرقام كبيرة. لكن الفرق بيننا، دعنا نقول، إن روسيا لديها مجمع صناعي ضخم وإمدادات عسكرية ضخمة”.

وأوضح أن قاعدة روسيا "تنمو فقط"، وستتم زيادتها دون الإضرار بقطاعات أخرى من الاقتصاد.

وقال بوتين، إن هدف روسيا هو إنهاء الصراع الأوكراني في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: "هدفنا ليس قلب موازين الصراع العسكري بل على العكس، هدفنا هو إنهاء هذه الحرب. نحن نسعى لتحقيق ذلك وسنواصل الكفاح".

وأكد أن الولايات المتحدة تشارك منذ فترة طويلة في الوضع في أوكرانيا، في العمليات التي حدثت في الفضاء السوفياتي وما بعد الاتحاد السوفيتي.

وقال بوتين للصحفيين: “لذا قلت للتو ما إذا كان من الممكن التحدث عن مشاركة أكبر للولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا. أود النظر في هذه المشكلة بشكل أوسع، في ماذا ولماذا بالتحديد، لأن الولايات المتحدة تقوم بذلك منذ فترة طويلة وتشارك منذ فترة طويلة في العمليات التي حدثت في الفضاء السوفياتي وما بعد الاتحاد السوفيتي، وعملت مؤسسات بأكملها في أوكرانيا".

وأوضح أن كل ما يتعلق بالعملية الخاصة هو إجراء قسري وضروري، معربًا عن امتنانه للجيش الروسي.

وقال: “أكرر مرة أخرى: نعتقد أن كل ما يتعلق بعملية عسكرية خاصة هو إجراء ضروري وضروري تمامًا. يجب أن نكون ممتنين لجيشنا وجنودنا وضباطنا وجنودنا لما يفعلونه لحماية روسيا”.