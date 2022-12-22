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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأيادي المصرية تضيء حياة وتروي عطش 17 مليون أسرة تنزانية .. تفاصيل

صدى البلد

علق المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزارة الإسكان على بدء ملء سد «جوليوس نيريري»، الذي تم بناؤه بأيادٍ مصرية وتنزانية.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم، المذاع عبر قناة "دي إم سي" أن بناء سد «جوليوس نيريري»، ملحمة قدمها فريق مصرى تنزانى، لافتا إلى أن 12 ألف عامل تنزانى عمل ضمن المشروع.

وفد مصرى 

وتابع عضو المكتب الفني لوزارة الإسكان: اليوم شارك وفد مصرى رفيع المستوى، يضم السفير سامح شكرى وزير الخارجية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان فى إطلاق شرارة البدء في ملء السد.

وأكد عضو المكتب الفني لوزارة الإسكان، أن المشروع يحمل أبعادا اجتماعية واقتصادية وبيئية وكذا يستفيد منه 17 مليون أسرة تنزانية. 

الأسكان وزير الخارجية سامح شكري وزارة الاسكان سامح شكري وزير الخارجية ملء السد عاصم الجزار

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