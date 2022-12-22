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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غضب كبير.. إعلامي أمريكي ينتقد طلب زيلينسكي المزيد من الدعم العسكري والمالي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أدان مذيع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، تاكر كارلسون، المشرعين الأمريكيين لإشادتهم بمطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمزيد من الأسلحة والمال.

وجادل كارلسون بأن الولايات المتحدة لا تحصل على شيء مقابل عشرات المليارات من الدولارات التي تضخها إلى كييف.

ووصل زيلينسكي إلى واشنطن يوم الأربعاء، وبعد اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاطب جلسة للكونجرس في الكابيتول هيل. هناك، شكر الزعيم الأوكراني الولايات المتحدة على ما يقرب من 68 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية التي أرسلتها إلى حكومته بالفعل، قبل أن يدعو الديمقراطيين والجمهوريين إلى “الاستثمار” أكثر.

وقال كارلسون: “لذا فإن زعيم حكومة أجنبية، مرتديا قميصا من النوع الثقيل، يرقص الفالس في كونجرس الولايات المتحدة ويبدأ في المطالبة بالمال، ثم لديه الشجاعة لإخبار الأشخاص الجالسين هناك الذين يعطونه عشرات المليارات من الدولارات من أموالك أنها ليست صدقة، إنها استثمار”.

وأضاف: “من أين تنطلق من التحدث إلينا هكذا؟ هل نكره أنفسنا كثيرا؟ هل لدينا القليل من الاحترام للولايات المتحدة لدرجة أننا تحملنا ذلك، ونصفق له؟”

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وكارلسون هو أحد المحافظين الأمريكيين البارزين الذين عارضوا باستمرار تمويل الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وقد جادل بأن تسليح كييف ضد روسيا يخاطر بجر الولايات المتحدة إلى الصراع، وأن الأموال الأمريكية ستنفق بشكل أفضل في الداخل، ودعم حدود البلاد مع المكسيك ومعالجة أزمة الفنتانيل المتصاعدة.

واشنطن روسيا الولايات المتحدة بايدن الجمهوريين الكونجرس

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