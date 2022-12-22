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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور مقلق.. اعتقال ضابط مخابرات ألماني يعمل لصالح روسيا

روسيا وألمانيا
روسيا وألمانيا

أعلن مكتب المدعي العام الألماني اعتقال ضابط في جهاز المخابرات الفيدرالية الألماني للاشتباه في تعاونه مع روسيا.

وحسب مجلة “دير شبيجل” الألمانية، جاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام الفيدرالي: “في 21 ديسمبر اعتقل المواطن الألماني كارستن ل. من قبل الشرطة الجنائية في برلين ... في عام 2022، سلم المعلومات التي تلقاها في سياق أنشطته المهنية إلى المخابرات الروسية. والمحتوى كان من أسرار الدولة”.

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وتم تفتيش شقة ومكان عمل المشتبه به، الذي كان يعمل حتى وقت قريب في المخابرات الفيدرالية الألمانية. 

وفي سياق التحقيق الجاري، تم إجراء تفتيش في منزل شخص آخر متورط لم يُكشف عن اسمه.

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