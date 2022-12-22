زواجها من ملياردير| نسرينا تكشف لأول مرة حقيقة الاعتداء عليها بماء النار

حلت نسرينا نجمة الإعلانات في التسعينيات، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس”، والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر”.

وكشفت نسرينا نجمة الإعلانات في التسعينيات، حقيقة الاعتداء عليها بماء النار، قائلة: “أنا طول عمري بيطلع عليا شائعات، وقالوا إني اتجوزت وجوزي اعتدى عليا ورمى على وشي مياه نار”.

وأضافت نسرينا نجمة الإعلانات في التسعينيات،: “من ضمن الشائعات أيضا إنهم قالوا كمان إني اتجوزت ملياردير مع إن زمان مكنش فيه مليارديرات كان آخرنا مليونيرات”.

زوجي كان ضِعف عمري

وعلقت نسرينا نجمة الإعلانات في التسعينيات، على انفصالها عن زوجها قائلة: “كان ضِعف عمري واتربيت على ايده، لما اتعرفت عليه كان عندي 15 سنة ونصف وهو كان عنده 30 سنة”.

وأضافت: “لم أشعر بفارق السن بيننا، وهو كان من الشخصيات التي تحب الحياة وكان عملي جدا وأكثر شيء يحبه في حياته عمله”.

وأوضحت نسرينا نجمة الإعلانات في التسعينيات،: “انفصلنا عشان نرتاح من بعض شوية بكل احترام، وحاليا ليس لدي استعداد لأي علاقة أو معرفة طباع رجل آخر”.