الشباب والرياضة تزين برج القاهرة بشعار «قادرون باختلاف» استعدادًا للاحتفالية



أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إنارة برج القاهرة غدًا الجمعة بشعار قادرون باختلاف ولمدة أسبوع، استعدادًا للاحتفال بالنسخة الرابعة للمبادرة التي تُنظمها الوزارة، والمقرر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتمكين ودمج ذوي الهمم في مختلف جوانب الحياة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات وتعزيز دورهم في المجتمع.



قال الدكتور أشرف صبحي: " إن احتفالية قادرون باختلاف تحظى منذ انطلاق نسختها الأولى باهتمام ورعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي يعكس مدي السعي لتحقيق تطلعاتهم ومتطلباتهم، كما يعكس الحرص علي مشاركتهم في كافة احتفالاتهم بشكل دوري كل عام، وكذا إطلاق العديد من البرامج والمشروعات المنفذة خصيصًا".



ولفت وزير الشباب والرياضة إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الوزارة لذوى الهمم من خلال الأنشطة والمشروعات المنفذة لهم خصيصًا على مدار العام فى كافة محافظات الجمهورية، لافتًا إلى وضع القيادة السياسية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى هذه الفئة فى صدارة الأولويات والاهتمامات من جانب الدول المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.



ويتميز الشعار الجديد لمبادرة قادرون باختلاف بفقاعتين نصيتين، الأولي تعبر عن ذوي الهمم وتتميز باللون الأزرق الذي يمثل الإعاقات الذهنية، واللون الأخضر يعبر عن الإعاقات الحسية، واللون الأحمر يعبر عن الإعاقات الحركية، واللون الرمادي هو الشخص المعافي الذي يساعد القادرون باختلاف، وبالنسبة للفقاعة الثانية فتعبر عن مجهودات الدولة في إطلاق مبادرة قادرون باختلاف لدمج وتمكين ذوي الهمم في مختلف المجالات.