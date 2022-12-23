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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا أوكتافيا A5 أوتوماتيك بـ200 ألف جنيه| تفاصيل

صدى البلد

تعتبر السيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2007 من الموديلات القديمة التي حققت نجاحا وانتشارا واسعاً في السوق المصري ، وذلك بفضل مواصفاتها الاعتمادية، بالإضافة لتميزها بالعديد من وسائل الأمن والسلامة.

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سكودا أوكتافيا A5 موديل 2007

وشهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

 

مواصفات سكودا أوكتافيا A5 موديل 2007

تعتمد السيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2007 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 102 حصان، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 6 سرعات، وقطعت مسافة تصل الى 160 ألف كيلومتر.

 

وبهذه القدرات تتسارع السيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2007 انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً الى سرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 14.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 184 كيلومتر في الساعة.

سكودا أوكتافيا A5 موديل 2007

تأتي السيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2007 بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة مثل الوسائد الهوائية ويبلغ عددها 2، و فرامل ABS المانعة للانغلاق، و ESP و ASR، وتكييف الكتروني ثنائي، وقفل مركزي يعمل بالتحكم عن عن بعد ومشغل أسطوانات.

سكودا أوكتافيا A5 موديل 2007

سعر السيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2007 في السوق المصري:

يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A5 موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 200 ألف جنيه تقريباً، وقد تختلف الأسعار حسب نوع وموديل السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

 

أوكتافيا A5 موديل 2007 اوكتافيا سكودا أوكتافيا A5 أوتوماتيك

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